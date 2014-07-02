Pistola de alta presión de gama alta

Pistola de pulverización manual de gama alta con caudal optimizado. Pérdidas mínimas de presión incluso con caudales de agua de hasta 2500 l/h. Robustez y larga vida útil para el uso profesional. Los materiales aptos para alimentos y resistentes al agua de mar ofrecen los mejores requisitos para el empleo en el sector hostelero y en la industria. Conexión para mangueras de alta presión M 22 × 1,5.