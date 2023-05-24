Csak legyen meg valahogy? Ez kockázatos stratégia, ha ipari berendezések tisztításáról van szó, és gyorsan meg is bosszulhatja magát. Különösen egy hűtőház esetében a nem megfelelő takarításnak komoly negatív következményei lehetnek. Ezért nagyon fontos a szakszerű és szisztematikus megközelítés, amely figyelembe veszi az adott anyagokat, az alkalmazandó higiéniai követelményeket (különösen az alacsony hőmérsékletet), valamint magában foglalja a megfelelő tisztítószerek és berendezések használatát. Nem ritkán a hűtőházakban tárolt termékek és nyersanyagok esetén egy esetleges hiba súlyos következményekkel járhat. Ezért a hűtőházak gondos és tervezett tisztítása a minőségbe való befektetés, amely mindig megtérül. Először is fontos megjegyezni, hogy nem minden hűtőház egyforma. Különösen fontos, hogy milyen termékeket és hogyan tárolnak. Csomagolt termékekről vagy nyitott termékekről, esetleg nyitott élelmiszerekről van szó? Ezeket a körülményeket figyelembe kell venni a tisztítás során. Élelmiszerek kezelésénél például a HACCP-szabályokat (nemzetközileg kötelező érvényű minőségirányítási rendszer az élelmiszerekre) kell figyelembe venni.

Annak ellenére, hogy a tisztítás nagyon alacsony hőmérsékleten is lehetséges, érdemes lehet a hűtőházat kikapcsolt állapotban tisztítani, különösen, ha alaptisztításról van szó. A két lehetőséget - és azok előnyeit és hátrányait - az alábbiakban részletesebben is megvizsgáljuk.