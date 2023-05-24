HIGIÉNIA A HŰTŐHÁZBAN: TISZTÍTÁS ALACSONY HŐMÉRSÉKLETEN
Alacsony hőmérséklet, nagy jelentőség: a hűtőházak számos vállalkozásban megtalálhatók - és ahol megtalálhatók, ott általában nagy jelentőséggel bírnak az üzemeltetési folyamatok szempontjából. A szállodákban és éttermekben, az ipari termelésben vagy a szupermarketekben a hűtőházak megfelelő körülményeket biztosítanak a romlandó és érzékeny termékek tárolásához. A hűtőházak kifogástalan működéséhez olyan speciális és szakszerű tisztításra van szükség, amely figyelembe veszi az adott körülményeket.
Csak legyen meg valahogy? Ez kockázatos stratégia, ha ipari berendezések tisztításáról van szó, és gyorsan meg is bosszulhatja magát. Különösen egy hűtőház esetében a nem megfelelő takarításnak komoly negatív következményei lehetnek. Ezért nagyon fontos a szakszerű és szisztematikus megközelítés, amely figyelembe veszi az adott anyagokat, az alkalmazandó higiéniai követelményeket (különösen az alacsony hőmérsékletet), valamint magában foglalja a megfelelő tisztítószerek és berendezések használatát. Nem ritkán a hűtőházakban tárolt termékek és nyersanyagok esetén egy esetleges hiba súlyos következményekkel járhat. Ezért a hűtőházak gondos és tervezett tisztítása a minőségbe való befektetés, amely mindig megtérül. Először is fontos megjegyezni, hogy nem minden hűtőház egyforma. Különösen fontos, hogy milyen termékeket és hogyan tárolnak. Csomagolt termékekről vagy nyitott termékekről, esetleg nyitott élelmiszerekről van szó? Ezeket a körülményeket figyelembe kell venni a tisztítás során. Élelmiszerek kezelésénél például a HACCP-szabályokat (nemzetközileg kötelező érvényű minőségirányítási rendszer az élelmiszerekre) kell figyelembe venni.
Annak ellenére, hogy a tisztítás nagyon alacsony hőmérsékleten is lehetséges, érdemes lehet a hűtőházat kikapcsolt állapotban tisztítani, különösen, ha alaptisztításról van szó. A két lehetőséget - és azok előnyeit és hátrányait - az alábbiakban részletesebben is megvizsgáljuk.
1. eset: Hűtőházi tisztítás 0 °C alatti hőmérsékleten, működő hűtés mellett
A hűtőházak tisztítása megfontolandó a hűtés kikapcsolása és a raktár kiürítése nélkül, különösen kevésbé intenzív karbantartási tisztítás esetén. Az árukat csupán elmozdítják, ezért nem áll fenn a hűtési lánc megszakításának vagy a működés jelentős zavarának kockázata. Meg kell jegyezni, hogy a hűtési teljesítmény biztosítása érdekében a fagyasztót zárt ajtó mellett kell tisztítani. Ennek megfelelően a munka során elegendő szellőzésről kell gondoskodni.
Egy plusz a tisztaságban - még fagypont alatti hőmérsékleten is
A működés közben tisztítandó fagyasztókban a hőmérséklet gyorsan elérheti a -20 °C- ot, vagy az alatti hőmérsékletet. Ez a környezet különleges követelményeket támaszt a tisztítási folyamattal szemben, és többek között magában hordozza a tisztítószer megfagyásának kockázatát. A tisztítószer összetételét ezért a különleges körülményekhez kell igazítani. Ez alkohol alapú tisztítószerrel vagy fagyálló szerrel érhető el. Ha körültekintően jár el, biztos lehet benne, hogy a tisztítószer akkor sem fagy meg, ha hosszabb ideig hagyja hatni. A tisztítószerrel kapcsolatban a felhasznált anyagokat is figyelembe kell venni. A használt szernek alkalmazhatónak kell lennie a hűtőházakban gyakran előforduló alumínium, rozsdamentes acél és réz felületeken.
Magas teljesítmény kedvezőtlen körülmények között
Alapvetően a gépi tisztítás nagyon alacsony hőmérsékleten is lehetséges, ami különösen előnyös a hűtőházakban kiemelt fontosságú padlótisztítás szempontjából. A hűtőházakban általában hullámos alumíniumból készült, erősen strukturált padlót találunk. A mélyedésekbe való bejutáshoz, és az ott található, megtapadt szennyeződések alapos eltávolításához ajánlott a hengeres technológiájú súroló-szívógép használata, mivel a megtapadt szennyeződések kézi eszközökkel való eltávolítása nem megbízható. A henger behatol a mélyedésekbe, és a tárcsás keféknél magasabb érintkezési nyomással dolgozik. Különböző keménységű kefék közül lehet választani. A gyakorlatban bebizonyosodott, hogy habár a különösen kemény kefék a tisztítás eredményében nem hoznak jelentős előnyt, de lerövidítik a tisztítási időt a közepesen kemény (gyakran piros) kefékhez képest.
A súroló-szívógép használata előtt különösen a durva, laza szennyeződéseket mikroszálas felmosóval vagy seprűvel el kell távolítani.
Előnyös lehet a szennyeződés mértékének és típusának alaposabb vizsgálata. A hűtőházak padlóján gyakran találhatók élelmiszer-maradványok. A szennyeződések kívülről - például targoncákból vagy raklapos kocsikból – is bejuthatnak. Ha a szennyeződés megfagy és rétegesen felhalmozódik, különösen makacs szennyeződések keletkeznek.
Tisztítás 1 vagy 2 lépésben
A szennyeződés mértékétől függően az 1 lépcsős vagy a 2 lépcsős módszer alkalmazható.
1 lépéses módszer (1 lépcsős):
A padlót először tisztítószer hozzáadásával géppel súrolják, majd a szennyeződéseket ugyanabban a munkafolyamatban felszívják.
2 lépéses módszer (2 lépcsős):
Az első lépésben a hűtőház teljes felületére vizet és tisztítószert, úgynevezett tisztítófolyadékot juttatnak, és a padlót súrolják. Ez lehetővé teszi, hogy a tisztítófolyadék kifejthesse hatását. A második lépésben a felületet újra kezelik, majd a szennyeződéseket felszívják.
Tippek – Megfelelő előkészítés:
• A takarítás ideje alatt a nyitott élelmiszereket le kell fedni. Az aeroszolok - a tisztítás során keletkező legfinomabb vízcseppek, beleértve a tisztítószereket is - a levegőben szállnak, és lerakódhatnak a lefedetlen termékeken.
• Gondoljon a megfelelő egyéni védőeszközökre. A speciális melegítő ruha a felszerelés része.
KIVÉTELEK: tisztítás hűtőházban szárazjéggel
Az egyes területek szárazjéggel történő tisztítása folyamatos működés során is lehetséges, és teljesen ésszerű megoldás. A fellazult szennyeződéseket ezután nedves/száraz porszívóval távolítják el. A szárazjéggel történő tisztítás alacsonyabb hőmérsékleten is működik, mivel a legnagyobb tisztítóhatás a pelletek adott felületre gyakorolt hatásán alapul. Mivel a szárazjég nem tartalmaz vizet, a feloldott szennyeződés nem fagy vissza. A hűtőházakban lehetséges alkalmazási területek közé tartozik például a hőcserélők/kondenzátorok, a hőmérséklet- vagy páratartalom-érzékelők, az ajtópántok és a sínrendszerek tisztítása - olyan területek, amelyeket súroló-szívógéppel vagy magasnyomású tisztítóval meglehetősen nehéz elérni.
2. eset: A hűtőház tisztítása kikapcsolt állapotban
A hűtőházak takarítása kikapcsolt hűtés esetén kevésbé problémás, mint működés közben, mivel nincsenek ott élelmiszerek vagy más termékek. Emellett nulla fok feletti hőmérsékletről van szó, ami azt jelenti, hogy víz vagy közönséges tisztítószerek használata lehetséges. Ugyanakkor szem előtt kell tartani a jelentősen megnövekedett munkaerőt: a hűtött árukat előzetesen ki kell venni a raktárból, vagy át kell helyezni, ha van másik hűtőház. Ez több időt vesz igénybe. Még időigényesebb, ha csak egy hűtőház áll rendelkezésre. Ebben az esetben a takarítás idejére egy konténert kell bérelni, amelyet az áthelyezés előtt a megfelelő hőmérsékletre kell hűteni. A hűtőház tisztítása után hőmérsékletét ismét a megfelelő értékre kell csökkenteni, ami szintén költségekkel jár.
Fagyasztóház tisztítása a magasnyomású tisztítóval
A kikapcsolt üzemmódban történő tisztítás egyik előnye, hogy a már felsorolt módszereken kívül magasnyomású tisztítókkal is kényelmesen lehet dolgozni - a víz nem fagy meg. Kiegészítésként ajánlott a felülettisztító használata, ideális esetben elszívóval. Ez eltávolítja a szennyeződéseket és a maradék vizet, ami csökkenti a száradási időt. A felülettisztítók nemcsak a padlón használhatók, hanem a hűtőházak falainak tisztítására is alkalmasak.
A hidegvizes magasnyomású tisztítók mellett melegvizes magasnyomású tisztítók is használhatók. Ennek két előnye van a hűtőházakban: Egyrészt a szerves szennyeződések jobban feloldódnak, másrészt a forró víznek köszönhetően a felületek gyorsabban száradnak. Ez csökkenti az állásidőt. A gyakorlatban a legfeljebb 60 °C-os vízhőmérséklet optimális ennél az alkalmazásnál.
Meleg vizes magasnyomású mosó előnyei
Állandó nyomás mellett forró vízzel a magasnyomású mosók még jobban tisztítanak. A jobb eredmények, valamint a gyorsabb tisztítási és szárítási idő mellett a meleg vizes magasnyomású mosók használatával a baktériumok számának mérhető csökkenése is elérhető. A gőzfokozat segítségével az érzékeny felületek akár 155 °C-on is kíméletesen tisztíthatók. A készülékek emellett lehetővé teszik a munkanyomás, a szükséges idő és a felhasználandó tisztítószerek mennyiségének csökkentését. A forró vízzel történő tisztítás tehát számos előnyt és számos lehetőséget kínál a tisztítási folyamat optimalizálására.
Tippek: tartozékok és előkészítés
• Az élelmiszeriparban nem jelölő, állati zsíroknak ellenálló tömlőket kell használni.
• A hűtőházban tisztításkor a légelszívást be kell kapcsolni, ez lerövidíti a szárítási folyamatot, így kevesebb kondenzáció képződik. A hűtőház ismételt üzembe helyezése előtt minden felületet alaposan meg kell szárítani.
• A targoncák vagy emelőberendezések keréknyomai megfelelő tisztítószerrel eltávolíthatók.
KIVÉTELEK: Hűtőház tisztítás gőztisztítóval
A hűtőházakban bizonyos körülmények között a gőztisztítás is szóba jöhet. A hűtőszekrényhez hasonló környezeti jellemzőkkel rendelkező, azaz körülbelül 0 °C és 6 °C közötti hőmérsékletű hűtőkamrákban a gőztisztítás, a porszívózás vagy a fertőtlenítés üzemelés alatt is gond nélkül elvégezhető. A nulla fok alatti hőmérsékletű fagyasztóhelyiségek nem tisztíthatók vagy fertőtleníthetők gőzzel a hűtőszekrény működése közben, mivel a víz mind a készülékben, mind a gőzzel kezelt felületeken megfagyna. A gőzzel történő tisztítás azonban könnyen lehetséges a készülék kikapcsolt állapotában.
A siker kulcsa a "hogyan" ismerete.
Amennyiben megfelelően figyelembe veszik a hűtőházban uralkodó körülményeket, azok nem állnak a sikeres tisztítás és a higiénikus eredmény útjában. A jól átgondolt tisztítási koncepció kulcsfontosságú: nemcsak a megfelelő felszerelés és a helyes eljárás játszik elemi szerepet; a tervezés részeként azt is meg kell határozni, hogy ki és milyen gyakran végzi a tisztítást - például bizonyos időközönként vagy bizonyos szennyezettségi foknál. A tiszta, higiéniailag kifogástalan hűtőház a zavartalan működés fontos eleme. A hűtőház tisztítására vonatkozó strukturált eljárás figyelembe veszi ennek fontosságát.