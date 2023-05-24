A pult külső és belső felületei

A pult túloldalának tisztaságában fontos szerepet játszanak az élelmiszer-kezelésben alkalmazható tisztítási technikák. A pult külső felületéről a száraz, laza ételmaradékok gyors és egyszerű eltávolítására nedves/száraz porszívó használható. Nedves tisztítás esetén ügyeljen arra, hogy a lúgos és savas tisztítószereket váltakozva alkalmazzák a mikroorganizmusok hatékony eltávolításának érdekében.

A tisztítást és fertőtlenítést követően tiszta ivóvizes öblítés szükséges a maradványok eltávolításához.

Vegyszermentes alternatíva a professzionális gőztisztítók alkalmazása. Ezek megbízhatóan eltávolítják a csírákat, baktériumokat és vírusokat. Ennek oka, hogy a fúvókából nagyon finom cseppekben, kb. 100 °C-os hőmérsékletű és 4 bar nyomású forró vízgőz lép ki. A vírusok leküzdéséhez be kell tartani a gyártó kezelési útmutatóját.