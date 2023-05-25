Mosóberendezések és mosóállások

A járművek tisztán tartása – legyen szó személygépkocsiról vagy haszongépjárműről – nemcsak pozitív benyomást kelt, hanem fontos szerepet játszik a munkabiztonságban és az értékmegóvásban is. A portálos és önkiszolgáló mosórendszerek jövedelmező szerződéses tisztítási megoldások autókereskedések, autómosó telepek, műhelyek és szervizek számára. A haszongépjárművek portálos autómosói és a mobil egykefés járműmosók biztosítják, hogy a szállítmányozó cégek és az autóbusz-társaságok csillogó flottával rendelkezzenek.

Autómosó

Jövedelmező melléktevékenység műhelyek, szervizállomások és autókereskedések számára

Sok autótulajdonos nagyon büszke a járműve állapotára. Nemcsak a látvány miatt gondoskodnak arról, hogy járművük tiszta és jól karbantartott legyen, hanem biztonsági okok és az értékmegőrzés is fontos szerepet játszik. Ezért rendszeresen látogatják azokat a helyszíneket, ahol lemoshatják gépjárművüket, és karbantartási munkálatokat végezhetnek rajta. Így a portálos autómosók és önkiszolgáló mosórendszerek jövedelmező melléktevékenységet jelenthetnek autószerelő műhelyek, benzinkutak és autókereskedések számára. A mosóközpontok is profitálnak a költséghatékony és környezetbarát rendszerek telepítéséből. A nyereségesség érdekében fontos, hogy a mosórendszer mérete és felszereltsége optimálisan igazodjon a megcélzott csoporthoz és a naponta mosott járművek számához. Ha a járműtulajdonosokat lenyűgözi a mosási eredmény, az üzemeltetők számíthatnak a visszatérő ügyfelekre.

Költséghatékony takarítás a szállítmányozó cégek és buszvállalatok számára

Az autóbuszok és teherautók évek óta egyre fontosabbak a személy- és áruszállításban. A tisztaság is kulcsszerepet játszik az ellátási láncok fenntartásában és a folyamatok zökkenőmentes működésében.

A hatékony mosási folyamatok időt és pénzt takarítanak meg

A munkaerőköltségek és az idő megtakarítása érdekében a haszongépjárművek tisztításánál különösen magasak a mosás minőségére és gyorsaságára vonatkozó követelmények: minél hatékonyabb ugyanis a tisztítási folyamat, annál gyorsabban használhatók újra a haszongépjárművek szállításra. Fontos továbbá, hogy flexibilis mosási programokkal rendelkezzünk, hogy megfeleljünk a különféle járműtípusok és anyagok, valamint a különféle szennyeződések támasztotta követelményeknek. A haszongépjárművek mérete és kialakítása azonban nem csak a mosáshoz igényel speciális technológiát – a mosószereknek is megfelelőnek kell lenniük a járművek költséghatékony tisztításához.

A tisztaság megőrzi a gépjárműpark értékét

Legyen szó bérautókról, teherautókról, buszflottákról vagy önkormányzati flottákról: ha mindig tisztán tartja járműveit, azok élettartama hosszabb lesz, és könnyebben karbantarthatók, a szennyeződés mértékétől függően. A járművek csak akkor tarthatók jó állapotban, ha tiszták, mivel így könnyebben láthatóvá válnak az esetleges rongálódások.

Takarítási feladatok járműmosó rendszerek és mosóállások körül

Járműtisztító rendszerek

Járműtisztító rendszerek

Önkiszolgáló mosórendszerek

Önkiszolgáló mosórendszerek

Járműmosó biológiai szennyvízkezelése

Víz-újrahasznosítás járműmosó rendszerekben

Haszongépjárművek tisztítása

Haszongépjárművek tisztítása

Mosócsarnokok magasnyomású takarítása

Mosócsarnokok takarítása

Parkolótisztítás

Parkolótisztítás

Javasolt termékek felhasználási területenként

A hatékony járműtisztítás eltávolítja mind az apró szennyeződésmaradványokat, mind a makacs szennyeződéseket. Ehhez megfelelő tisztítószerre és megfelelő takarítógépekre van szükség. Minden járműnek egyedi tisztítási követelményei vannak. A jármű tisztítása, ápolása és karbantartása során figyelembe kell venni az eltérő formát és anyagot, valamint a szennyeződéseket.

A szennyeződésektől mentes külső területek alapvető fontosságúak, ha egy általános tiszta benyomást akarunk kelteni. Ezeken a területeken gyorsan felhalmozódhatnak különféle szennyeződések a fokozott igénybevétel és az időjárásnak való folyamatos kitettség miatt. Nagy teljesítményű tisztítógépeinkkel egész évben távol tarthatóak ezek a szennyeződések.

A mosóállásoknak tökéletes eredményt kell produkálniuk a járműtisztítás során. Az ügyfelek magas színvonalú tisztítást igényelnek, olyat, amely megfelel az elvárásaiknak. Ennek eléréséhez nagy teljesítményű és professzionális tisztítóberendezésekre van szükség.

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