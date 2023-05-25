Mosóberendezések és mosóállások
A járművek tisztán tartása – legyen szó személygépkocsiról vagy haszongépjárműről – nemcsak pozitív benyomást kelt, hanem fontos szerepet játszik a munkabiztonságban és az értékmegóvásban is. A portálos és önkiszolgáló mosórendszerek jövedelmező szerződéses tisztítási megoldások autókereskedések, autómosó telepek, műhelyek és szervizek számára. A haszongépjárművek portálos autómosói és a mobil egykefés járműmosók biztosítják, hogy a szállítmányozó cégek és az autóbusz-társaságok csillogó flottával rendelkezzenek.
Jövedelmező melléktevékenység műhelyek, szervizállomások és autókereskedések számára
Sok autótulajdonos nagyon büszke a járműve állapotára. Nemcsak a látvány miatt gondoskodnak arról, hogy járművük tiszta és jól karbantartott legyen, hanem biztonsági okok és az értékmegőrzés is fontos szerepet játszik. Ezért rendszeresen látogatják azokat a helyszíneket, ahol lemoshatják gépjárművüket, és karbantartási munkálatokat végezhetnek rajta. Így a portálos autómosók és önkiszolgáló mosórendszerek jövedelmező melléktevékenységet jelenthetnek autószerelő műhelyek, benzinkutak és autókereskedések számára. A mosóközpontok is profitálnak a költséghatékony és környezetbarát rendszerek telepítéséből. A nyereségesség érdekében fontos, hogy a mosórendszer mérete és felszereltsége optimálisan igazodjon a megcélzott csoporthoz és a naponta mosott járművek számához. Ha a járműtulajdonosokat lenyűgözi a mosási eredmény, az üzemeltetők számíthatnak a visszatérő ügyfelekre.
Költséghatékony takarítás a szállítmányozó cégek és buszvállalatok számára
Az autóbuszok és teherautók évek óta egyre fontosabbak a személy- és áruszállításban. A tisztaság is kulcsszerepet játszik az ellátási láncok fenntartásában és a folyamatok zökkenőmentes működésében.
A hatékony mosási folyamatok időt és pénzt takarítanak meg
A munkaerőköltségek és az idő megtakarítása érdekében a haszongépjárművek tisztításánál különösen magasak a mosás minőségére és gyorsaságára vonatkozó követelmények: minél hatékonyabb ugyanis a tisztítási folyamat, annál gyorsabban használhatók újra a haszongépjárművek szállításra. Fontos továbbá, hogy flexibilis mosási programokkal rendelkezzünk, hogy megfeleljünk a különféle járműtípusok és anyagok, valamint a különféle szennyeződések támasztotta követelményeknek. A haszongépjárművek mérete és kialakítása azonban nem csak a mosáshoz igényel speciális technológiát – a mosószereknek is megfelelőnek kell lenniük a járművek költséghatékony tisztításához.
A tisztaság megőrzi a gépjárműpark értékét
Legyen szó bérautókról, teherautókról, buszflottákról vagy önkormányzati flottákról: ha mindig tisztán tartja járműveit, azok élettartama hosszabb lesz, és könnyebben karbantarthatók, a szennyeződés mértékétől függően. A járművek csak akkor tarthatók jó állapotban, ha tiszták, mivel így könnyebben láthatóvá válnak az esetleges rongálódások.