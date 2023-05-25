Mosóberendezések és mosóállások

Jövedelmező melléktevékenység műhelyek, szervizállomások és autókereskedések számára

Sok autótulajdonos nagyon büszke a járműve állapotára. Nemcsak a látvány miatt gondoskodnak arról, hogy járművük tiszta és jól karbantartott legyen, hanem biztonsági okok és az értékmegőrzés is fontos szerepet játszik. Ezért rendszeresen látogatják azokat a helyszíneket, ahol lemoshatják gépjárművüket, és karbantartási munkálatokat végezhetnek rajta. Így a portálos autómosók és önkiszolgáló mosórendszerek jövedelmező melléktevékenységet jelenthetnek autószerelő műhelyek, benzinkutak és autókereskedések számára. A mosóközpontok is profitálnak a költséghatékony és környezetbarát rendszerek telepítéséből. A nyereségesség érdekében fontos, hogy a mosórendszer mérete és felszereltsége optimálisan igazodjon a megcélzott csoporthoz és a naponta mosott járművek számához. Ha a járműtulajdonosokat lenyűgözi a mosási eredmény, az üzemeltetők számíthatnak a visszatérő ügyfelekre.