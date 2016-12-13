Nulla erőkifejtés. Maximális teljesítmény. Új EASY!Force magasnyomású pisztoly.
Az erő velünk van! Csak egy dolog állhat Ön és a feladata közé: az EASY!Force HD magasnyomású pisztolyunk. Ez adja az erőt, hogy könnyedén használhassuk a magas nyomást. Az EASY!Force magasnyomású pisztoly forradalmian új működési elve a magasnyomású sugár visszarúgó erejét használva a pisztoly megtartásához szükséges erőt nullára csökkenti. Abszolút nullára. Még kevesebb erőkifejtést igénylő, ergonomikus és stresszmentes használatra tervezték. Próbálja ki EASY!Force magasnyomású pisztolyunkat – és le sem akarja tenni többé.
EASY!Force: Még sosem volt ilyen könnyű irányítani a nyomást.
Tapasztalja meg az ergonómia új dimenzióit a magasnyomású tisztításban: az új EASY!Force HD magasnyomású pisztollyal nulla tartóerőt kell kifejtenie, és kevesebb stresszel, hatékonyabban tisztíthat.
Ergonómiai szempontok.
A magasnyomású tisztítókkal történő munka fizikailag megerőltető. Ezért nagyon fontos az ergonómia. A hagyományos HD magasnyomású pisztolyok folyamatos megtartása hamar kifáraszt, fájó kezeket és görcsös testtartást eredményez. Nehéz végrehajtani nagyobb felületű tisztítási munkálatokat gyakori szünetek beiktatása vagy a kezelő leváltása nélkül. EASY!Force technológiánk ezt egyszer és mindenkorra megváltoztatja. Sosem volt még ilyen könnyű a magas nyomással való tisztítás.
Teljes egészében kerámia szelep a hosszabb élettartamért.
Amikor a magasnyomású pisztolyok csődöt mondanak, az nagyrészt a részecskék által károsított hibás szelepek miatt fordul elő. Az EASY!Force ennek is véget vet: a szelep egy kerámiagolyót tartalmaz kerámia tömítőülékkel, ami minden kárt okozó részecskének ellenáll. Ez a hagyományos szelepekkel rendelkező magasnyomású pisztolyokhoz képest ötszörösére növeli az élettartamot.
Magától adódó biztonságos munkavégzés.
Az új EASY!Force magasnyomású pisztoly biztonsági kioldója megakadályozza a nem kívánt működést, és maximális biztonságot nyújt a használat során – a könnyű használat feláldozása nélkül. Csak egyszer meg kell húzni a ravaszt a magasnyomású sugár kiengedéséhez – intuitív és egyszerű megoldás. Az EASY!Force magasnyomású pisztoly nyitott állapotban marad egészen addig, amíg a ravasz be van húzva. A ravasz elengedésekor a magasnyomású pisztoly automatikusan lekapcsol.
Bármilyen szituációban kényelmes.
Gondoskodunk az ergonómiáról, így bármilyen szituációban kényelmesen érezheti magát. Az EASY!Force HD magasnyomású pisztoly a könnyű használathoz optimális ergonómiát biztosít bármilyen működési pozícióban. Bizonyos helyzetekben, különösen fej felett vagy különféle szögekben történő munkavégzésnél egy extra fogantyú is használható.
Hogy legyen hol megragadni a munkát.
Új EASY!Lock generációnk szórószárának opcionális fogantyúja lehetővé teszi, hogy az adott feladathoz igazítsuk a testtartásunkat, ezáltal könnyebbé teszi a munkavégzést. A testtartás gyakori változtatása lehetővé teszi a hosszabb és pihentetőbb munkavégzést.
Az extra fogantyút a szórószárra erősíthetjük. Úgy állíthatjuk be, hogy illeszkedjen az üzemeltető magasságához és az ideális munkavégzési szöghöz. Ezt gyorsan és kényelmesen megtehetjük egy beállítócsavarral. A fogantyú ergonomikus dizájnja 2 fogófelületet biztosít annak megfelelően, hogy jobb- vagy balkezesek vagyunk. A 360°-ban forgatható szórószárnak köszönhetően az extra fogantyú a nagyobb rugalmasság érdekében egyszerűen elfordítható munkavégzés közben.
EASY!Lock: Gyors és könnyű csatlakoztatás
Szabadalmaztatott EASY!Lock gyorszárainkkal a csatlakoztatás gyors és egyszerű. Hihetetlen módon ötször olyan gyors, mint a hagyományos csavaros csatlakozás. EASY!Lock gyorszárunk pedig ugyanolyan tartós és masszív. Vagy még inkább.
Gyorsabb kezdés – gyorsabb befejezés.
Egy magasnyomású tisztító összerakása egészen mostanáig nagyon időigényes volt. Különféle csatlakozásokat kellett összekapcsolni vagy szétválasztani. Ugyanez vonatkozott a tartozékok cseréjére is. De ez már a múlté. EASY!Lock rendszerünk a gyors csatlakoztatás előnyeit ötvözi a csavaros csatlakozáséval. Ez körülbelül 80%-os időmegtakarítást jelent. Az időt a tényleges munkára fordíthatjuk. Vagy más fontos dolgokra.
Egyedi, gyors, biztonságos és masszív.
Semmi sem biztonságosabb, megbízhatóbb és tartósabb, mint egy csavaros csatlakozás. Semmi sem olyan időtakarékos, mint egy gyorszár. De van valami, ami olyan jó, mint a kettő együtt: az EASY!Lock olyan erős, mint egy hagyományos csavaros csatlakozás, és olyan rugalmas, mint egy gyorszár. A menetet egy kúpos tok zárja. Elég egy 360°-os fordulat, és más készen is áll arra, hogy csatlakozzon bármelyik tartozékhoz a magasnyomású mosóktól a fúvókákig – többszörös menettel és behelyezési támogatással. Gyors és biztonságos. Újra és újra.
Ilyen egyszerű a fejlődés.
Innovatív EASY!Lock rendszerünknél a súly nem tényező – nem nehezebb, mint a hagyományos csavaros csatlakozások. Apró fejlesztés óriási hatással: a fúvókalezárás a szórószáron. Ez most sugárirányban helyezkedik el, közvetlenül a rögzítő menet előtt, ami sokkal tartósabbá és teszi és nagyobb biztonságban tartja a lezárást.
TALÁLJA MEG A MEGFELELŐ CSATLAKOZÓT MAGASNYOMÁSÚ MOSÓJÁHOZ!
A tökéletes csatlakozás
Hogy minden csatlakozási lehetőségnek megfeleljünk a magasnyomású mosótól a fúvókáig, és oda-vissza kompatibilisek legyenek, összesen 8 különböző adapter áll rendelkezésünkre. Ez biztosítja, hogy az összes meglévő gép és tartozék továbbra is használható legyen az új, EASY!Lock csatlakozókkal rendelkező gépekkel és tartozékokkal. Adapterkeresőnkben az összes adapter kilistázható az alkalmazási lehetőségekkel. Például bármilyen M 22 × 1,5 csatlakozású magasnyomású mosó gyorsan átalakítható az új EASY!Lock rendszerre a 2-es számú adapterrel.