Kärcher iSolar. Rendszermegoldás a napelem-tisztításához.
A por-, korom- és pollenszennyeződések akár 20%-kal csökkentik a fotovoltaikus berendezések és a napelemes melegítőberendezések teljesítményét. Az eső, az olvadékvíz és a szél természetes hatása egyáltalán nem elég ahhoz, hogy az elemek hatékonyan tisztíthatók legyenek. Az alapos tisztításhoz a Kärcher ezért most új tartozékokat kínál a magasnyomású mosókhoz. Az iSolarral, amely egy teleszkópos rúdhoz rögzített, forgókefés rendszer, a kiviteltől függően akár 1.500 m² napelemfelület is gazdaságosan tisztítható. Az iSolar tanúsítást a DLG e.V. (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e.V. Német Mezőgazdasági Társaság Bejegyzett Egyesület) végezte.
Tiszta modulok – biztos hozamok.
Az első DLG által ellenőrzött tisztítórendszer fotovoltaikus berendezésekhez! A Kärcher kifinomult tisztítási megoldása a teljesen tiszta napelemekért és ezzel akár 20 százalékkal magasabb hozamokért – az erősen szennyezett napelemekkel összehasonlítva.
Az iSolar alkalmazási lehetőségei gyakorlatilag korlátlanok. Mindenhol, ahol napkollektorokat és fotovoltaikus berendezéseket üzemeltetnek (mezőgazdaság, kisipar, ipar és magánépületek), az iSolar biztosítja a napenergiából származó energiát. Különösen olyan helyeken, melyek erőteljes szennyeződéseknek vannak kitéve. A mezőgazdaságban nagy gondokat okoz mindenekelőtt a szomszédos termőterületekről származó por, valamint az istállókból származó levegő. A Kärcher iSolar gazdaságos megoldás a berendezések üzemeltetői és a tisztítási szolgáltatók számára is.
Ajánlatunk fotovoltaikus berendezések tisztításához: a HDS 10/20-4 M forró vizes magasnyomású mosó vagy a HD 10/23-4 S hidegvizes magasnyomású mosó a Kärcher vízlágyító rendszerrel és az iSolar tartozékokkal kombinálva. Szükséges egy tárcsakefe, valamint egy teleszkópos rúd.
Gyengéd és alapos: iSolar 800/400.
Az iSolar 400 és az iSolar 800 keféket a magasnyomású mosóból származó vízsugár hajtja, amely egyúttal gondoskodik a szennyeződés eltávolításáról is. A tisztítóhatást a sörték mechanikai munkája éri el. A sörték nejlonból készültek, és garantálják a napelemek felületének karcolásmentes tisztítását. Az iSolar 800/400 készülékek alacsony nyomású területen dolgoznak, így nem fenyeget a napelemek sérülésének veszélye. A különösen hosszú élettartamot a nagy teherbírású golyóscsapággyal felszerelt forgókefék biztosítják.
iSolar 400
A vízmeghajtású tárcsakefe iSolar 400-400 mm munkaszélességű, és különösen kisebb vagy közepesen nagy fotovoltaikus berendezések tisztítására alkalmas. Csekély súlyának és egyszerű kezelésének köszönhetően a felállított berendezések is kényelmesen tisztíthatók.
- Kompakt induló modell kisebb felületekhez
- Különösen felállított berendezésekhez alkalmas
- Vízmeghajtású tárcsakefe golyóscsapággyal
- M 18 × 1,5 csatlakozás; a szokásos HD/HDS készülékekkel kompatibilis
- A szomszédos elemek előnedvesítése
iSolar 800
Az iSolar 800-800 mm munkaszélességű vízmeghajtású kefefej két ellentétesen forgó tárcsakefével dolgozik, és fotovoltaikus berendezések tisztítására használható. Az ellentétesen forgó kefék minden fellépő keresztirányú erőt kiegyenlítenek, és optimális kezelést biztosítanak. A rugalmas csuklós csatlakozó a kefefej csatlakozásánál megkönnyíti a munkát. Gondoskodik arról, hogy a kefék megfelelően ráfeküdjenek a felületre, lehetővé téve az egyenletes tisztítási eredményeket. A kefefejet különösen nagy felületteljesítmény jellemzi – ideális nagyobb objektumok, például istállótetők tisztítására.
- Nagyon nagy tisztítási és felületteljesítmény
- Optimális kezelés a keresztirányú erők kiegyenlítésével
- Ellentétesen forgó tárcsakefék golyós csapágyazással
- Nagy teherbírású rézcsukló a rugalmas munkavégzési szögért
- M 18 × 1,5 csatlakozás; a szokásos HD/HDS készülékekkel kompatibilis
A szomszédos elemek előnedvesítése
iSolar leesés elleni védelem – a biztonságos munkavégzésért a tetőn.
- Tanúsított, szabványnak megfelelő biztosítási rendszer
- Együtt mozgó felfogókészülék
- Nagy teherbírású fémdoboz a tároláshoz és a szállításhoz
- 12 méter hosszú vezetőkötéllel
- Rögzítőszalag
- Felfogóöv gyorszárakkal
Vízkő és erőteljes szennyeződés: biztosan feloldva.
A magas mésztartalmú víz használata a felületen vízkőmaradványokhoz vezethet, emiatt napelemek teljesítőképessége drasztikusan csökkenhet. A vízkőfoltok ellen megbízható védelmet kínálnak a mobil Kärcher vízlágyítók és az RM 99 napelemtisztító szer. A vízlágyítóban ioncserélt gyanta kiválasztja a vízből a benne lévő oldott meszet, és a víz keménységi fokát 0–1 °dH értékre csökkenti. Ha nem elegendő a sima vízzel való tisztítás erőteljes vagy zsíros szennyeződés esetén, akkor az RM 99 napelemtisztító szer feloldja a szennyeződést és megköti a feloldott meszet, úgyhogy nem keletkezhetnek vízkőfoltok.
RM 99 napelemtisztító szer: hatékony és kíméletes
- Rendkívül hatékonyan és az anyagot megkímélve feloldja a legmakacsabb szennyeződéseket.
- Elkerüli a vízkőfoltokat.
- Minden vízkeménységi foknál.
- Biológiailag könnyen lebomlik.
Mobil készülékkel a vízkő ellen
A kemény víz vízkőnyomokat hagyhat hátra. A Kärcher mobil WS 50 vízlágyítói és az RM 99 napelemtisztító szer megbízható védelmet biztosítanak a vízkőfoltok ellen. A vízlágyítóban ioncserélt gyanta kiválasztja a vízből a benne lévő oldott meszet, és a víz keménységi fokát 0–1 °dH értékre csökkenti. Foltmentes felszáradás a tisztítás után.
- Kiváló mozgathatóság és egyszerű szállítás.
- Porréteggel bevont acélcsőkeret nagy légabroncsos kerekekkel.