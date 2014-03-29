Tiszta modulok – biztos hozamok.

Az első DLG által ellenőrzött tisztítórendszer fotovoltaikus berendezésekhez! A Kärcher kifinomult tisztítási megoldása a teljesen tiszta napelemekért és ezzel akár 20 százalékkal magasabb hozamokért – az erősen szennyezett napelemekkel összehasonlítva.





Az iSolar alkalmazási lehetőségei gyakorlatilag korlátlanok. Mindenhol, ahol napkollektorokat és fotovoltaikus berendezéseket üzemeltetnek (mezőgazdaság, kisipar, ipar és magánépületek), az iSolar biztosítja a napenergiából származó energiát. Különösen olyan helyeken, melyek erőteljes szennyeződéseknek vannak kitéve. A mezőgazdaságban nagy gondokat okoz mindenekelőtt a szomszédos termőterületekről származó por, valamint az istállókból származó levegő. A Kärcher iSolar gazdaságos megoldás a berendezések üzemeltetői és a tisztítási szolgáltatók számára is.

Ajánlatunk fotovoltaikus berendezések tisztításához: a HDS 10/20-4 M forró vizes magasnyomású mosó vagy a HD 10/23-4 S hidegvizes magasnyomású mosó a Kärcher vízlágyító rendszerrel és az iSolar tartozékokkal kombinálva. Szükséges egy tárcsakefe, valamint egy teleszkópos rúd.