Kärcher iSolar. Rendszermegoldás a napelem-tisztításához.

A por-, korom- és pollenszennyeződések akár 20%-kal csökkentik a fotovoltaikus berendezések és a napelemes melegítőberendezések teljesítményét. Az eső, az olvadékvíz és a szél természetes hatása egyáltalán nem elég ahhoz, hogy az elemek hatékonyan tisztíthatók legyenek. Az alapos tisztításhoz a Kärcher ezért most új tartozékokat kínál a magasnyomású mosókhoz. Az iSolarral, amely egy teleszkópos rúdhoz rögzített, forgókefés rendszer, a kiviteltől függően akár 1.500 m² napelemfelület is gazdaságosan tisztítható. Az iSolar tanúsítást a DLG e.V. (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e.V. Német Mezőgazdasági Társaság Bejegyzett Egyesület) végezte.

iSolar fejléc

Tiszta modulok – biztos hozamok.

Az első DLG által ellenőrzött tisztítórendszer fotovoltaikus berendezésekhez! A Kärcher kifinomult tisztítási megoldása a teljesen tiszta napelemekért és ezzel akár 20 százalékkal magasabb hozamokért – az erősen szennyezett napelemekkel összehasonlítva.

Az iSolar alkalmazási lehetőségei gyakorlatilag korlátlanok. Mindenhol, ahol napkollektorokat és fotovoltaikus berendezéseket üzemeltetnek (mezőgazdaság, kisipar, ipar és magánépületek), az iSolar biztosítja a napenergiából származó energiát. Különösen olyan helyeken, melyek erőteljes szennyeződéseknek vannak kitéve. A mezőgazdaságban nagy gondokat okoz mindenekelőtt a szomszédos termőterületekről származó por, valamint az istállókból származó levegő. A Kärcher iSolar gazdaságos megoldás a berendezések üzemeltetői és a tisztítási szolgáltatók számára is.

Ajánlatunk fotovoltaikus berendezések tisztításához: a HDS 10/20-4 M forró vizes magasnyomású mosó vagy a HD 10/23-4 S hidegvizes magasnyomású mosó a Kärcher vízlágyító rendszerrel és az iSolar tartozékokkal kombinálva. Szükséges egy tárcsakefe, valamint egy teleszkópos rúd.

 

Gyengéd és alapos: iSolar 800/400.

Az iSolar 400 és az iSolar 800 keféket a magasnyomású mosóból származó vízsugár hajtja, amely egyúttal gondoskodik a szennyeződés eltávolításáról is. A tisztítóhatást a sörték mechanikai munkája éri el. A sörték nejlonból készültek, és garantálják a napelemek felületének karcolásmentes tisztítását. Az iSolar 800/400 készülékek alacsony nyomású területen dolgoznak, így nem fenyeget a napelemek sérülésének veszélye. A különösen hosszú élettartamot a nagy teherbírású golyóscsapággyal felszerelt forgókefék biztosítják.

iSolar 400

iSolar 400

A vízmeghajtású tárcsakefe iSolar 400-400 mm munkaszélességű, és különösen kisebb vagy közepesen nagy fotovoltaikus berendezések tisztítására alkalmas. Csekély súlyának és egyszerű kezelésének köszönhetően a felállított berendezések is kényelmesen tisztíthatók.

  • Kompakt induló modell kisebb felületekhez
  • Különösen felállított berendezésekhez alkalmas
  • Vízmeghajtású tárcsakefe golyóscsapággyal
  • M 18 × 1,5 csatlakozás; a szokásos HD/HDS készülékekkel kompatibilis
  • A szomszédos elemek előnedvesítése

 

További információk az iSolar 400 tárcsakeféhez

iSolar 800

Az iSolar 800-800 mm munkaszélességű vízmeghajtású kefefej két ellentétesen forgó tárcsakefével dolgozik, és fotovoltaikus berendezések tisztítására használható. Az ellentétesen forgó kefék minden fellépő keresztirányú erőt kiegyenlítenek, és optimális kezelést biztosítanak. A rugalmas csuklós csatlakozó a kefefej csatlakozásánál megkönnyíti a munkát. Gondoskodik arról, hogy a kefék megfelelően ráfeküdjenek a felületre, lehetővé téve az egyenletes tisztítási eredményeket. A kefefejet különösen nagy felületteljesítmény jellemzi – ideális nagyobb objektumok, például istállótetők tisztítására.

  • Nagyon nagy tisztítási és felületteljesítmény
  • Optimális kezelés a keresztirányú erők kiegyenlítésével
  • Ellentétesen forgó tárcsakefék golyós csapágyazással
  • Nagy teherbírású rézcsukló a rugalmas munkavégzési szögért
  • M 18 × 1,5 csatlakozás; a szokásos HD/HDS készülékekkel kompatibilis
    A szomszédos elemek előnedvesítése

További információk az iSolar 800 tárcsakeféhez

iSolar 800
iSolar lezuhanásvédelem

iSolar leesés elleni védelem – a biztonságos munkavégzésért a tetőn.

  • Tanúsított, szabványnak megfelelő biztosítási rendszer
  • Együtt mozgó felfogókészülék
  • Nagy teherbírású fémdoboz a tároláshoz és a szállításhoz
  • 12 méter hosszú vezetőkötéllel
  • Rögzítőszalag
  • Felfogóöv gyorszárakkal

További tájékoztatás az iSolar leesés elleni védelemhez

Vízkő és erőteljes szennyeződés: biztosan feloldva.

A magas mésztartalmú víz használata a felületen vízkőmaradványokhoz vezethet, emiatt napelemek teljesítőképessége drasztikusan csökkenhet. A vízkőfoltok ellen megbízható védelmet kínálnak a mobil Kärcher vízlágyítók és az RM 99 napelemtisztító szer. A vízlágyítóban ioncserélt gyanta kiválasztja a vízből a benne lévő oldott meszet, és a víz keménységi fokát 0–1 °dH értékre csökkenti. Ha nem elegendő a sima vízzel való tisztítás erőteljes vagy zsíros szennyeződés esetén, akkor az RM 99 napelemtisztító szer feloldja a szennyeződést és megköti a feloldott meszet, úgyhogy nem keletkezhetnek vízkőfoltok.

RM 99 napelemtisztító szer: hatékony és kíméletes

  • Rendkívül hatékonyan és az anyagot megkímélve feloldja a legmakacsabb szennyeződéseket.
  • Elkerüli a vízkőfoltokat.
  • Minden vízkeménységi foknál.
  • Biológiailag könnyen lebomlik.

További információk a napelemtisztítóhoz

iSolar RM 99
iSolar WS 50

Mobil készülékkel a vízkő ellen

A kemény víz vízkőnyomokat hagyhat hátra. A Kärcher mobil WS 50 vízlágyítói és az RM 99 napelemtisztító szer megbízható védelmet biztosítanak a vízkőfoltok ellen. A vízlágyítóban ioncserélt gyanta kiválasztja a vízből a benne lévő oldott meszet, és a víz keménységi fokát 0–1 °dH értékre csökkenti. Foltmentes felszáradás a tisztítás után.

  • Kiváló mozgathatóság és egyszerű szállítás.
  • Porréteggel bevont acélcsőkeret nagy légabroncsos kerekekkel.

További információk a WS 50 vízlágyítóhoz