A körkefekészlet két fekete és két sárga körkefét tartalmaz. Ideális a különböző felhasználási helyekhez. Így például az egyik szín használható a fürdőszobában, míg a másik a konyhai tisztítási feladatokhoz. A körkefe rugalmas sörtéi szinte minden feladatot megbízhatóan és önállóan végeznek el.