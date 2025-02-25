    Aspiratoare profesionale uscate

    Aspiratoare profesionale uscate Kärcher pentru hoteluri, birouri și spații comerciale. Material reciclat 60%, funcționare silențioasă 52 dB(A).

    Aspiratoare uscate – versatile și robuste pentru utilizarea zilnică

    Aspiratoarele uscate profesionale de la Kärcher sunt utilizate cel mai frecvent în hoteluri, birouri, spații comerciale și de către firmele profesionale de servicii pentru clădiri, eliminând toate tipurile uzuale de murdărie uscată. Aspiratoarele noastre profesionale contribuie la o curățenie zilnică de întreținere, eficientă din punct de vedere economic, datorită tehnologiei avansate și calității ridicate. Sunt aparate compacte și silențioase, care fac față cu ușurință unei game largi de sarcini de curățare – impresionează prin randamentul mare de curățare și flexibilitatea lor și sunt disponibile chiar și în versiuni cu acumulator. Astfel, poți curăța cu ușurință zone sensibile la zgomot, diferite tipuri de pardoseli, spații joase sau încăperi aglomerate cu obiecte și mobilier – fie pentru intervenții punctuale, fie pentru curățarea întregii suprafețe.

    Utilizare aspirator uscat în birouri și clădiri

    De ce se remarcă aspiratoarele uscate Kärcher?

    La dezvoltarea aspiratoarelor noastre, acordăm o atenție deosebită confortului utilizatorului, designului ușor de întreținut și accesoriilor ergonomice. În ciuda puterii mari de aspirare și a turbinei eficiente, aparatele sunt extrem de silențioase, ușoare și ușor de manevrat. Acestea includ o tehnologie de filtrare fiabilă, disponibilă și sub formă de filtre HEPA.

    Tehnologia din spate

    Aspiratoarele uscate Kärcher cu turbine cu flux continuu folosesc aerul aspirat și ca aer de răcire. Acest lucru contribuie la eficiența energetică ridicată și la costurile reduse de exploatare. În plus, sunt deosebit de ușoare și compacte, iar nivelul scăzut de zgomot le face potrivite chiar și în zone sensibile la zgomot, precum hoteluri sau birouri, fără a deranja.

    Elementul cheie: turbina de aspirare EC

    Motorul EC, un motor robust cu curent continuu și invertor electric, prezintă avantaje esențiale față de motoarele convenționale cu perii. Cel mai important avantaj: durata sa de viață excepțional de lungă. Motorul funcționează fără perii de carbon și pornește fără scânteie de aprindere. Drept urmare, nu este doar potrivit pentru zone cu risc de explozie, ci și pentru operare în mai multe schimburi, pe intervale lungi de lucru. Controller-ul integrat permite reglarea continuă a turației, ceea ce face posibilă ajustarea corespunzătoare a puterii de aspirare.

    Aspirator uscat cu acumulator – mai rapid, mai flexibil, mai sigur

    Flexibilitate fără cablu, performanță ridicată de curățare, productivitate crescută și nivel redus de zgomot: noile aspiratoare uscate cu acumulator din platforma Kärcher Battery Power+, cu modul eco!efficiency pentru economisirea energiei.

    Scări

    De obicei, în apropierea scărilor nu există prea multe prize. Totuși, aspiratoarele cu acumulator nu au nevoie de prelungitoare, prize și nu te mai încurci în cabluri. Astfel, murdăria de pe scări poate fi curățată rapid, dintr-o singură trecere.

    Aspiratoarele cu acumulator pot reduce timpul de lucru cu până la 35% în această aplicație.

    Avioane

    Nu există mult timp înainte ca următorii pasageri să înceapă îmbarcarea. Curățenia intermediară se realizează mult mai rapid cu aspiratoarele cu acumulator tip rucsac decât cu aparatele cu cablu, voluminoase.

    Aspiratoarele cu acumulator pot reduce timpul de lucru cu până la 50% în această aplicație.

    Teatre/cinematografe

    Curățarea rândurilor de scaune și a scărilor se realizează rapid și ușor, fără a fi nevoie să conectezi cabluri sau să parcurgi distanțe mari între prize și aspirator.

    Aspiratoarele cu acumulator pot reduce timpul de lucru cu până la 40% în această aplicație.

    Săli de evenimente

    Folosind un aspirator cu acumulator, poți lucra continuu, fără a te încurca de cabluri sau fără a fi nevoie să reconectezi aparatul.

    Aspiratoarele cu acumulator pot reduce timpul de lucru cu până la 30% în această aplicație.

    Zone de intrare și lobby-uri de hotel

    Mult trafic de clienți, mobilier și murdărie. Pentru suprafețe mari, nu mai este nevoie să schimbi aspiratorul de la o priză la alta. Utilizarea produselor fără cablu evită, de asemenea, încurcarea cablurilor în jurul mobilierului și riscul de împiedicare pentru oaspeți.

    Aspiratoarele cu acumulator pot reduce timpul de lucru cu până la 15% în această aplicație.

    Transport public

    În autobuze și trenuri, personalul de curățenie are de obicei nevoie de surse externe de alimentare și de prelungitoare. Este mult mai ușor și mai eficient să folosești aspiratoare cu acumulator pentru curățarea spațiilor înguste.

    Aspiratoarele cu acumulator pot reduce timpul de lucru cu până la 25% în această aplicație.

    Zone de birouri

    Aspiratul poate deveni o adevărată cursă cu obstacole, mai ales în birourile open-space. Se economisește mult timp prin eliminarea cablurilor, care se pot agăța de mobilier sau accesorii.

    Aspiratoarele cu acumulator pot reduce timpul de lucru cu până la 25% în această aplicație.

    Aspirarea eficientă înseamnă filtrare eficientă.

    Intrăm zilnic în contact cu praf și murdărie, microbi, particule fine și alergeni, care circulă în aerul din interiorul clădirilor publice precum birouri, hoteluri, spitale, cabinete medicale și școli. Afecțiunile respiratorii sunt adesea o consecință pe termen lung.

    De aceea, aspiratoarele profesionale uscate de la Kärcher dispun de sisteme de filtrare diferențiate. Diferitele modele necesită tipuri diferite de filtre, realizate din materiale diferite. Acestea includ coșul filtrant permanent, sacul filtrant din material nețesut (fleece), filtrul de evacuare și filtrul HEPA. Toate aspiratoarele profesionale uscate Kärcher sunt echipate cu un filtru de protecție a motorului, care protejează turbina de aer împotriva prafului fin. Un filtru de evacuare este utilizat pentru a curăța aerul evacuat și pentru a reduce nivelul de zgomot. La multe modele este posibilă utilizarea unui filtru de evacuare HEPA.

    Filtrul HEPA 14: soluția igienică pentru aer curat în interior

    Filtrele Kärcher HEPA 14 ajută la filtrarea chiar și a celor mai fini aerosoli din aerul din spațiile închise și la eliminarea particulelor dăunătoare. Integrate în aspiratoarele uscate Kärcher, acestea purifică aerul din interior în mod eficient și fiabil.

    Aspiratoarele uscate Kärcher – sustenabile, robuste și eficiente

    Aspiratoarele profesionale uscate de la Kärcher se remarcă prin conținutul ridicat de materiale reciclate – 45% în gama T și 60% la modelul T 11/1 Re!Plast. Datorită utilizării materialelor reciclate, consumul de energie este deja semnificativ redus în timpul procesului de producție, iar folosirea materiilor prime valoroase este minimizată. Astfel, aspiratoarele uscate Kärcher nu sunt doar foarte prietenoase cu mediul, ci și extrem de robuste și durabile. Profesionistul tău pentru curățenie sustenabilă și eficientă.

    Consum mai mic de energie și autonomie mai mare – gama Kärcher T

    Odată cu gama T, introducem versiuni cu cablu ale aspiratoarelor cu consum redus de energie (585 W în loc de 700 W). Modul eco!efficiency (pentru versiunea cu acumulator) prelungește autonomia de funcționare și reduce nivelul de zgomot.

    Extrem de silențioase

    Ultra-silențios: funcționare aproape imperceptibilă

    Versiunea cu cablu din gama T este extrem de silențioasă, având un nivel de zgomot de doar 52 dB(A). Astfel, aspiratorul uscat este perfect și pentru curățenia pe timp de zi. Emisiile sonore reduse permit un lucru confortabil și ergonomic. Un nivel scăzut de zgomot la locul de muncă contribuie la menținerea sănătății și reduce riscuri precum stresul sau afectarea auzului.

    Design ergonomic

    Designul ergonomic și subțire permite ca aspiratorul să fie transportat cu ușurință, prevenind astfel durerile de spate și asigurând sănătatea și securitatea la locul de muncă.

    Durată de viață extinsă

    Pentru o durată de viață semnificativ mai lungă, aspiratoarele uscate sunt dotate cu motor EC. Datorită sistemului de acționare controlat electronic, această tehnologie oferă numeroase avantaje, precum eficiență mai mare și consum redus de energie.

    Este sustenabil? Bineînțeles!

    Noua gamă de aspiratoare uscate T este un pionier în materie de sustenabilitate și marchează o etapă importantă în curățenia profesională. Aparatele modulare sunt realizate din până la 45% materiale reciclate și oferă nu doar un design robust și ergonomic, ci și o putere de aspirare remarcabilă. De asemenea, impresionează printr-un nivel de zgomot redus – fiind ideale mai ales pentru zonele sensibile la zgomot.

    Aspiratoare profesionale uscate sustenabile