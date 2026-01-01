Aspiratoarele pentru uz uscat din noua gamă Kärcher T-Range combină designul ergonomic cu sustenabilitatea. Funcționează extrem de silențios și oferă rezultate excelente de curățare. Aparatele sunt fabricate din 45% plastic reciclat și produse prin procese care economisesc resursele. Cu o putere de aspirare excelentă, o gamă completă de accesorii și un raport preț–performanță foarte atractiv, ele satisfac cele mai ridicate cerințe de eficiență și rentabilitate. Aspiratoarele modulare sunt robuste și durabile, datorită șasiului stabil, carcasei rezistente la uzură, barelor de protecție și roților mari. Acumulatorii puternici Kärcher Battery Power+ de 36 V oferă autonomie mare pentru modelele fără fir. Datorită unui nivel de zgomot de doar 52 dB(A) la modelele cu fir, aparatele ultra-silențioase sunt perfecte pentru spații sensibile la zgomot, cum ar fi hoteluri sau spitale.
Un echilibru reușit: aparatele sunt realizate din 45% material reciclat. Consumul de energie al aparatului este deja redus semnificativ în timpul producției, iar necesarul de materii prime valoroase este minimizat. Folosirea materialelor reciclate sustenabile economisește până la 2 kilograme de plastic nou pentru fiecare aparat.
Designul ergonomic, mânerul confortabil și greutatea redusă permit transportarea aparatului cu ușurință. Designul compact contribuie la siguranța în timpul muncii, reduce tensiunea asupra mâinilor și spatelui și previne problemele de sănătate. Forma ergonomică a mânerului face curățarea cu aspiratorul mai ușoară și se potrivește confortabil în mână.
În cadrul noii game T-Range, introducem aparate cu fir cu un consum redus de energie (500 W în loc de 700 W). La modelele cu acumulator, autonomia este semnificativ extinsă în modul eco!efficiency, cu un nivel redus de zgomot.
Versiunile cu fir din noua gamă T-Range au un nivel de zgomot de doar 52 dB(A). Nivelul redus de zgomot asigură un mod de lucru ergonomic și este ideal pentru curățări în timpul zilei, chiar și în zone sensibile la zgomot.
Datorită motorului controlat electronic, această tehnologie oferă numeroase avantaje, precum eficiență și performanță mai mari cu un consum mai mic de energie. Rezultatul este o durată de viață semnificativ mai lungă a aspiratorului.
Filtrul HEPA-14 (DIN EN 1822:2019) elimină în mod fiabil particulele și virusurile, inclusiv SARS-CoV-2, din aerul din încăpere. Datorită gradului înalt de filtrare și separare de 99,995%, se garantează cele mai ridicate standarde de siguranță.
Noua gamă Kärcher T-Range oferă un exemplu de sustenabilitate, combinând materiale prietenoase cu mediul cu tehnologie de producție inovatoare. Aparatele sunt fabricate din 45% material reciclat post-industrial – un plastic recuperat din deșeuri de producție, tăieturi și surplus, reintegrat în ciclul de fabricație. Astfel, pentru fiecare aparat se economisesc până la 2 kg de plastic nou. Folosirea acestui material reduce cantitatea de deșeuri trimise la groapa de gunoi, conservă resursele naturale și protejează mediul. Materialul prietenos cu mediul reduce consumul de energie la producție și diminuează considerabil necesarul de materii prime noi.
Valorile exterioare contează la fel de mult: aparatele T-Range nu sunt doar produse sustenabil, ci și ambalate ecologic. Ambalajele sunt realizate din 80% carton reciclat, fără strat de plastic, astfel încât pot fi reciclate din nou fără probleme. Cu gama T-Range, Kärcher demonstrează cum inovația tehnologică și responsabilitatea ecologică pot merge mână în mână pe tot parcursul ciclului de producție și utilizare – sustenabil, inovativ și cu gândire nouă.
Noua gamă Kärcher T-Range respectă cele mai înalte standarde de sustenabilitate și inovație. Ea combină materiale prietenoase cu mediul și tehnologie de curățare eficientă energetic. Aparatele economisesc cantități mari de energie și reduc emisiile de CO₂, mai ales în timpul utilizării, pentru curățenie eficientă și responsabilă. Modelele cu acumulator permit un mod de curățare extrem de eficient energetic, eco!efficiency: astfel se economisesc aproximativ 1,46 kWh de energie la fiecare 1000 m² curățați*. În același timp, emisiile de gaze cu efect de seră se reduc cu până la 53%.
Un consum mai redus de energie înseamnă un impact mai mic asupra mediului și economii în același timp. Cu gama T-Range, Kärcher oferă o soluție ecologică pentru aplicații profesionale, contribuind activ la reducerea emisiilor de CO₂ și conservarea resurselor – pentru un viitor mai sustenabil.
*Mod eco!efficiency comparativ cu modul standard, economisire de energie pe oră aprox. 0,42 kWh. Valorile pot varia în funcție de tipul de aplicație și de acumulator. Emisiile calculate pe baza necesarului de energie pe metru pătrat în faza de utilizare (eco!efficiency vs. standard).
Un singur aspirator pentru orice nevoie: noua gamă T-Range impresionează prin designul său modular inovator, care oferă flexibilitate maximă. Există două variante cu fir și două cu acumulator, cu volum al rezervorului de 10 sau 15 litri – adaptate perfect cerințelor profesionale. Dar modularitatea nu se oprește aici: capetele și recipientele pot fi schimbate complet și flexibil în funcție de sarcinile de curățare. Sistemul modular permite și schimbarea rapidă a accesoriilor, astfel încât să ai mereu echipamentul potrivit la îndemână. Mulțumită acestui design inteligent, se pot realiza numeroase variante pe aceeași platformă.
Puternic și sustentabil: noua gamă modulară T-Range impresionează prin inovație și sustenabilitate. Aparatele sunt realizate din 45% plastic reciclat, ceea ce reduce energia necesară producției, conservă materii prime valoroase și economisește până la 2 kilograme de plastic nou pentru fiecare unitate. Plasticul reciclat provine din deșeuri de producție, tăieturi și surplusuri, evitând risipa și protejând resursele naturale. Calitatea robustă a T-Range rămâne la fel de ridicată: plasticul reciclat are aceleași proprietăți excelente ca plasticul nou.
Ergonomie ușoară: designul subțire și ergonomic oferă numeroase avantaje. Datorită dimensiunilor compacte, aspiratoarele sunt ușor de depozitat, chiar și în spații restrânse. Transportul este simplu și confortabil, aparatele putând fi purtate aproape de corp, reducând oboseala și solicitarea fizică. Accesoriile și funcțiile sunt la îndemână datorită designului inteligent. Cu T-Range, ai tot ce-ți trebuie pentru o curățare eficientă, la îndemână.
Modelele cu fir din T-Range sunt extrem de silențioase, cu doar 52 dB(A), mult mai silențioase decât toate modelele precedente. Motorul eficient, carcasele speciale și sistemul de fixare reduc zgomotul, permițând curățarea în timpul zilei în medii sensibile la sunet, cum ar fi birouri, școli, hoteluri sau spitale.
Totul la îndemână: designul inovator permite depozitarea accesoriilor direct pe capul de aspirare, în funcție de model. Accesoriile nu se pierd în timpul transportului și sunt mereu accesibile. Mânerul rabatabil optimizează spațiul și facilitează transportul. Designul subțire face aspiratorul ușor de manevrat și de depozitat, iar accesoriile integrate și mânerul pliabil stabilesc noi standarde de confort și accesibilitate.
Siguranță garantată: aspiratoarele din gama T-Range vin echipate cu filtru HEPA-14. Filtrele HEPA-14 sunt testate de decenii în instituții medicale și laboratoare, reducând eficient răspândirea particulelor și microorganismelor, inclusiv virusuri și bacterii. Certificat conform DIN EN 1822:2019 și DIN EN 60335-2-69, filtrul captează chiar și cele mai mici particule, asigurând un mediu de lucru sigur și igienic pentru personal și clienți.
Modelele cu fir sunt echipate cu un tambur manual pentru cablu, extrem de practic, care permite rularea rapidă a cablului de 12 metri, economisind timp și crescând productivitatea. Cablu de alimentare este ușor de înlocuit, pentru o curățare continuă fără întreruperi.
Autonomie mai mare și funcționare silențioasă: modul eco!efficiency permite funcționarea eficientă energetic și silențioasă a modelelor cu acumulator, prelungind durata de viață a acumulatorului. Cu acumulatorul reîncărcabil Battery Power+ 36/75, poți curăța până la 68 minute cu o singură încărcare, ideal pentru perioade lungi de utilizare continuă. Modul reduce și zgomotul de funcționare, permițând utilizarea în timpul zilei chiar și în locurile sensibile la zgomot.
Modelele cu acumulator fac parte din platforma puternică de 36 V, oferind eficiență maximă și autonomie mare. Pentru performanță optimă, se recomandă folosirea acumulatorilor reîncărcabili Battery Power+.
Battery Power+ 36/60 (2.042-022.0)
Battery Power+ 36/75 (2.445-043.0)
Autonomie (min)
50 (eco) / 22 (BP+36/60)
68 (eco) / 31 (BP+36/75)
“„Mai aveam un alt aspirator Kärcher cu acumulator (T 9/1 Bp), dar angajații noștri preferă noul aspirator. Este atât de silențios încât pot aspira chiar și în sala de mic dejun, în timp ce oaspeții sunt încă acolo.“”