Noua gamă Kärcher T-Range oferă un exemplu de sustenabilitate, combinând materiale prietenoase cu mediul cu tehnologie de producție inovatoare. Aparatele sunt fabricate din 45% material reciclat post-industrial – un plastic recuperat din deșeuri de producție, tăieturi și surplus, reintegrat în ciclul de fabricație. Astfel, pentru fiecare aparat se economisesc până la 2 kg de plastic nou. Folosirea acestui material reduce cantitatea de deșeuri trimise la groapa de gunoi, conservă resursele naturale și protejează mediul. Materialul prietenos cu mediul reduce consumul de energie la producție și diminuează considerabil necesarul de materii prime noi.

Valorile exterioare contează la fel de mult: aparatele T-Range nu sunt doar produse sustenabil, ci și ambalate ecologic. Ambalajele sunt realizate din 80% carton reciclat, fără strat de plastic, astfel încât pot fi reciclate din nou fără probleme. Cu gama T-Range, Kärcher demonstrează cum inovația tehnologică și responsabilitatea ecologică pot merge mână în mână pe tot parcursul ciclului de producție și utilizare – sustenabil, inovativ și cu gândire nouă.