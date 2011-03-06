หากไม่มีน้ำยาทำความสะอาดภายในรถก็สามารถใช้น้ำอุ่นผสมน้ำยาล้างจานเล็กน้อยเพื่อทำความสะอาดแผงหน้าปัดและส่วนตกแต่งได้ เช็ดด้วยผ้าชุบน้ำหมาด ๆ แล้วเช็ดให้แห้งด้วยผ้าที่ทำจากผ้าฝ้ายหรือผ้าไมโครไฟเบอร์ เพื่อป้องกันความชื้นไม่ให้ซึมเข้าไปในส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ วิธีนี้ไม่สามารถให้ผลในการต้านไฟฟ้าสถิตหรือลดระยะเวลาที่พื้นผิวจะเปื้อนอีกครั้งได้ เมื่อเทียบกับการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภายในรถยนต์โดยเฉพาะ
เมื่อเวลาผ่านไป รอยขีดข่วนเล็กน้อยอาจปรากฏให้เห็นบนแผงหน้าปัดหรือแผงประตู วัสดุที่เรียบและกันน้ำและสิ่งสกปรกจึงควรได้รับการดูแลหลังจากการทำความสะอาดด้วยผลิตภัณฑ์ดูแลห้องโดยสารเพียงแค่ฉีดพ่น, ปล่อยให้ทำปฏิกิริยาชั่วครู่, และขัดพื้นผิวอีกครั้งหากจำเป็น สิ่งนี้จะช่วยขจัดความเสียหายที่ผิวเผินในขณะที่ฟื้นฟูสีและความเงางาม เพื่อให้ห้องโดยสารดูเหมือนใหม่อีกครั้ง
สำหรับการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ภายในรถ เคล็ดลับนี้ช่วยได้: เพียงแค่วางภาชนะบรรจุเมล็ดกาแฟไว้ที่บริเวณที่พักเท้า กาแฟจะช่วยดักจับความชื้นและดูดซับกลิ่นได้ สามารถใช้ข้าวสารหรือแป้งแทนได้