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    เคล็ดลับ Car Care : ภายนอกต้องกริ๊บ ภายในต้องเป๊ะ

    อยากใช้รถคู่ใจไปนานๆ แค่ล้างอย่างเดียวไม่พอ แต่ต้องดูแลให้ถึงทั้งภายนอกและภายใน การรักษาความเงางามของสีตัวถังควบคู่ไปกับความสะอาดในห้องโดยสาร คือหัวใจสำคัญที่ช่วยให้รถไม่โทรมและคงมูลค่าได้ดีที่สุด เพียงสละเวลาเล็กน้อย เลือกใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้องและผลิตภัณฑ์ล้างรถที่มีคุณภาพ รถของคุณก็จะดูดีเหมือนใหม่และขับสนุกไปได้อีกหลายปี รวมเคล็ดลับการดูแลรถแบบครบวงจรไว้ให้คุณแล้วที่นี่

    Kärcher car care tips: a man polishes his car

    การดูแลรักษารถยนต์คือการรักษามูลค่า

    การดูแลรักษารถไม่เพียงแต่ช่วยให้รถดูดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยรักษามูลค่าของรถด้วย การเคลือบสีรถเป็นประจำ เช่น ช่วยป้องกันความเสียหายที่เกิดจากสภาพอากาศ, เกลือและสิ่งสกปรกในฤดูหนาว หรือละอองเกสรและแมลงในฤดูร้อน นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันสนิม ซึ่งทำให้พื้นผิวมีรูพรุนและสร้างความเสียหายต่อรถในระยะยาว

    ขั้นตอนการดูแลรักษารถยนต์

    ก่อนที่จะเริ่มดูแลสีรถ, เบาะที่ทำจากผ้าหรือหนัง, พลาสติก, พื้นผิวแก้วและโลหะ ควรทำความสะอาดรถอย่างละเอียด ทั้งภายนอกและภายในมีความสำคัญเท่ากันเพื่อรักษามูลค่ารถ

    ควรทำความสะอาดภายนอกอย่างสม่ำเสมอ ไม่ใช่แค่ตอนที่รถสกปรกมากเท่านั้น การล้างรถบ่อย ๆ เป็นสิ่งที่ดีต่อรถเสมอ ไม่ว่าจะในร้านล้างรถ, ร้านล้างรถแบบบริการตัวเอง หรือที่บ้านด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงและอุปกรณ์เสริมที่เหมาะสม รวมถึงทำความสะอาดภายในเป็นประจำเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้ง, ผ้านุ่ม ๆ และน้ำยาทำความสะอาดพื้นผิวที่เหมาะสม ล้อก็ควรทำความสะอาดเป็นประจำด้วย เช่น เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงและน้ำยาทำความสะอาดล้อ ความถี่ในการทำความสะอาดรถไม่เพียงแต่ขึ้นอยู่กับระดับความสกปรกเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับความต้องการความสะอาดส่วนตัวของคุณด้วย

    อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่เหมาะสม รวมถึงเคล็ดลับการดูแลรถทำให้การดูแลรักษารถของคุณจึงเป็นเรื่องง่ายตลอดทั้งปี ยิ่งไปกว่านั้น การขัดและการดูแลสีรถจะทำได้ง่ายขึ้นมากบนรถที่ได้รับการดูแลรักษาและสะอาดดีแล้ว

    A man washing his car

    การล้างรถ

    A woman vacuums the boot of the car with Kärcher vacuum cleaner

    การทำความสะอาดภายในรถยนต์

    Cleaning car rims with a Kärcher washing brush

    การทำความสะอาดล้อรถยนต์

    Man de-icing his car in snow

    การละลายน้ำแข็งออกจากรถ

    การดูแลและทำความสะอาดภายในรถยนต์

    เมื่อภายในรถถูกดูดฝุ่นและแผงหน้าปัดปราศจากฝุ่นแล้ว ก็ถึงเวลาจัดการกับพื้นผิวต่าง ๆ ภายในรถ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดภายในรถโดยเฉพาะ พลาสติก, ยาง, หรือผ้าสิ่งทอสามารถขจัดคราบกาแฟแห้ง, คราบอาหารมันเยิ้ม, หรือครีมกันแดดออกไปได้ ในขณะเดียวกันก็ช่วยกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ และฟื้นฟูสีและเส้นใยของเบาะให้สดชื่น ข้อดีอีกอย่างของน้ำยาทำความสะอาดภายในคือช่วยให้พื้นผิวสะอาดนานขึ้น ซึ่งทำให้การทำความสะอาดในอนาคตง่ายขึ้น

    Kärcher interior cleaner sprayed on dashboard

    เคล็ดลับ

    เมื่อซื้อน้ำยาทำความสะอาดภายในรถ อย่าลืมใส่ใจกับพื้นผิวที่สามารถใช้งานได้ ผลิตภัณฑ์เดียวมักจะสามารถทำความสะอาดภายในทั้งหมด รวมถึงเบาะผ้าได้ อย่างไรก็ตาม พื้นผิวบางอย่าง เช่น เบาะหนังแท้คุณภาพสูง จะต้องใช้ผลิตภัณฑ์เฉพาะทาง หนังควรทำความสะอาดเพียงปีละครั้งหรือสองครั้ง และควรบำรุงด้วยผลิตภัณฑ์ดูแลหนังเพื่อรักษาให้ความเงาคงอยู่

    Treat plastic surfaces in car with Kärcher cockpit care

    หากไม่มีน้ำยาทำความสะอาดภายในรถก็สามารถใช้น้ำอุ่นผสมน้ำยาล้างจานเล็กน้อยเพื่อทำความสะอาดแผงหน้าปัดและส่วนตกแต่งได้ เช็ดด้วยผ้าชุบน้ำหมาด ๆ แล้วเช็ดให้แห้งด้วยผ้าที่ทำจากผ้าฝ้ายหรือผ้าไมโครไฟเบอร์ เพื่อป้องกันความชื้นไม่ให้ซึมเข้าไปในส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ วิธีนี้ไม่สามารถให้ผลในการต้านไฟฟ้าสถิตหรือลดระยะเวลาที่พื้นผิวจะเปื้อนอีกครั้งได้ เมื่อเทียบกับการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภายในรถยนต์โดยเฉพาะ

    เมื่อเวลาผ่านไป รอยขีดข่วนเล็กน้อยอาจปรากฏให้เห็นบนแผงหน้าปัดหรือแผงประตู วัสดุที่เรียบและกันน้ำและสิ่งสกปรกจึงควรได้รับการดูแลหลังจากการทำความสะอาดด้วยผลิตภัณฑ์ดูแลห้องโดยสารเพียงแค่ฉีดพ่น, ปล่อยให้ทำปฏิกิริยาชั่วครู่, และขัดพื้นผิวอีกครั้งหากจำเป็น สิ่งนี้จะช่วยขจัดความเสียหายที่ผิวเผินในขณะที่ฟื้นฟูสีและความเงางาม เพื่อให้ห้องโดยสารดูเหมือนใหม่อีกครั้ง

    สำหรับการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ภายในรถ เคล็ดลับนี้ช่วยได้: เพียงแค่วางภาชนะบรรจุเมล็ดกาแฟไว้ที่บริเวณที่พักเท้า กาแฟจะช่วยดักจับความชื้นและดูดซับกลิ่นได้ สามารถใช้ข้าวสารหรือแป้งแทนได้

    ดูแลกระจกรถยนต์ให้ใสสะอาด

    ในวันที่มีแสงแดดจ้า รอยนิ้วมือและรอยเปื้อนบนหน้าต่างและกระจกจะสังเกตเห็นได้ชัดเป็นพิเศษ สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่ดูไม่น่ามองเท่านั้น แต่ยังรบกวนทัศนวิสัยขณะขับรถด้วย แน่นอนว่าเมื่อพูดถึงการดูแลรถยนต์ กระจกหน้าต่างเป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลย

    หากคุณกำลังทำความสะอาดภายในรถอยู่ ควรทำความสะอาดกระจกจากด้านในด้วยเช่นกัน ฉีดน้ำยาทำความสะอาดกระจกรถยนต์ลงบนกระจก และเช็ดคราบและรอยริ้วทั้งหมดด้วยผ้านุ่มและไม่เป็นขุย จากนั้นฉีดน้ำยาทำความสะอาดที่กระจกและกระจกมองข้างจากด้านนอกด้วย แล้วใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์เนื้อนุ่มเช็ดออก

    Kärcher car glass cleaner is sprayed on car window

    เคล็ดลับ

    ชุดทำความสะอาดกระจกหน้ารถสำหรับเครื่องขูดน้ำแข็งไฟฟ้า EDI 4 (Electric Ice Scraper EDI 4) สามารถกำจัดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นบนกระจกหน้ารถ, กระจกหลัง, และกระจกข้างได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย โดยไม่จำเป็นต้องใช้แรงมาก

    Kärcher windshield cleaning kit for the EDI 4]

    ขณะขับรถ สิ่งสกปรกใหม่ ๆ จะสะสมบนกระจกหน้ารถและกระจกหลังอย่างรวดเร็ว ในฤดูร้อนคือฝุ่นและคราบแมลง, ในฤดูฝนมักเป็นโคลนและน้ำกระเด็นสกปรกจากรถคันหน้า เพื่อรักษาทัศนวิสัยที่ดีอยู่เสมอ ควรตรวจสอบใบปัดน้ำฝนเป็นประจำ และเติมน้ำกับน้ำยาทำความสะอาดกระจกหน้ารถตามความจำเป็น

    น้ำยาทำความสะอาดกระจกหน้ารถที่คิดค้นสูตรเฉพาะสำหรับสภาวะร้อนและฝนชุกจะเหมาะสมที่สุด น้ำยาฉีดกระจกควรมีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดคราบแมลงและคราบน้ำมันที่เกาะบนกระจกในสภาพอากาศร้อน รวมถึงช่วยให้ใบปัดทำงานได้ดีในวันที่ฝนตกหนัก เคล็ดลับ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้น้ำยาฉีดกระจกคุณภาพดีและผสมกับน้ำสะอาดตามอัตราส่วนที่ผู้ผลิตระบุ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

    Kärcher windscreen cleaner concentrates for summer and winter

    การดูแลยางขอบประตูรถยนต์

    ยางขอบประตูในรถยนต์ เช่น ที่ประตูหรือฝากระโปรงท้าย ต้องเผชิญกับสภาพที่รุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร้อนสูงและแสงแดดจัดทำให้ยางเสื่อมสภาพเร็ว เพื่อป้องกันไม่ให้ยางเกิดอาการแห้งกรอบ และรั่วซึม ควรใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลยางเพื่อรักษาความยืดหยุ่นของยางไว้

    การบำรุงรักษายางยังช่วยป้องกันปัญหาประตูติดในสภาพอากาศที่ร้อนจัดได้ด้วย อย่างไรก็ตาม ควรระมัดระวังเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลยาง โดยต้องไม่ให้โดนสีรถ เนื่องจากอาจทิ้งคราบที่ติดแน่นได้ หากไม่มีผลิตภัณฑ์เฉพาะทางพร้อมใช้ คุณสามารถใช้วาสลีนที่มีจำหน่ายในท้องตลาดแทนได้

    Maintain rubber seals on door
    Car paint is polished with Kärcher wax polish

    เก็บรายละเอียดและขัดเงาสีรถ

    การดูแลรถของคุณควรขยายไปถึงงานสีรถด้วย รอยขีดข่วนที่ผิวเผิน และสิ่งที่เรียกว่า โฮโลแกรม เป็นสิ่งที่น่ารำคาญและจะสังเกตเห็นได้ชัดเมื่อโดนแสงแดด โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนรถสีเข้ม เส้นริ้วละเอียดเหล่านี้มักเกิดขึ้นระหว่างการทำความสะอาด เมื่อใช้แปรงหรือฟองน้ำเพื่อขจัดอนุภาคสิ่งสกปรกเล็ก ๆ ด้วยน้ำยาขัดเคลือบสี สามารถกำจัดรอยเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย น้ำยาขัดจะทำความสะอาดสีรถและขัดเงาไปพร้อมกัน ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดคือการใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยผ้าที่นุ่มหรือสำลี โดยใช้การเคลื่อนที่เป็นวงกลม และหลังจากปล่อยให้แห้งเล็กน้อย ให้ขัดเงาเบา ๆ ด้วยผ้าสะอาดอีกครั้ง ไม่เพียงแต่สีรถจะกลับมาเงางามอีกครั้ง แต่การขัดและแว็กซ์ยังช่วยป้องกันผลกระทบจากสภาพอากาศ, รังสี UV, สิ่งสกปรกบนถนน และมลภาวะ

    สำหรับรอยขีดข่วนลึกที่ไม่สามารถลบออกได้ด้วยน้ำยาขัดเคลือบสี สามารถใช้ปากกาแต้มสี เพื่อเก็บรายละเอียด จากนั้นปิดทับด้วยเคลียร์แลคเกอร์ โดยปกติแล้ว สีและผิวเคลือบทุกประเภท เช่น สีเมทัลลิก, สีพื้น, หรือสีด้าน สามารถสั่งซื้อจากผู้ผลิตรถยนต์ได้ ความเสียหายที่สำคัญต่อตัวถังรถควรให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ซ่อมแซมเสมอ เช่น ในศูนย์บริการที่ให้บริการซ่อมแบบ SMART Repair (Small to Medium Area Repair Technology) วิธีการซ่อมแบบเฉพาะจุดนี้มักจะประหยัดและรวดเร็วกว่าการซ่อมแบบทั่วไปที่ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนทั้งหมดของรถ วิธีนี้ช่วยให้รถกลับมามีสภาพดีอีกครั้ง ซึ่งคุ้มค่าที่จะทำก่อนการขายรถ หรือก่อนการคืนรถเช่าซื้อ เป็นต้น

    ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับพื้นที่ใช้งานของคุณ

    Kärcher Pressure washer

    เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

    Kärcher: Wet and dry vacuum cleaner

    เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้ง

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