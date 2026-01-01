คราบสบู่ เกิดขึ้นได้ยังไง?
คราบสบู่เกิดจากกรดไขมันในสบู่ทำปฏิกิริยากับแร่ธาตุในน้ำกระด้าง การใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย เช่น แชมพู หรือเจลอาบน้ำในอ่างอาบน้ำหรือห้องอาบน้ำ ทำให้เกิดการสะสมของคราบนี้ทีละน้อย จนกลายเป็นคราบเคลือบมันเยิ้มเล็กน้อยบนพื้นผิวกระเบื้อง, สุขภัณฑ์เซรามิก, กระจก และพลาสติก
การใช้น้ำเปล่าเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะกำจัดคราบนี้ และแม้หลังจากทำความสะอาดด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมาตรฐาน จะยังคงมีชั้นน้ำมันหลงเหลืออยู่บนพื้นผิว ทางเลือกที่ดีที่สุดคือการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสูตรพิเศษ หากคุณต้องการหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ หรือของใช้ในบ้าน ก็สามารถใช้จัดการกับสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นนี้ได้