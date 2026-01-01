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    Cleaning the bathtub and shower | Kärcher

    วิธีทำความสะอาดอ่างอาบน้ำและห้องอาบน้ำให้ไร้คราบสบู่

    เมื่อเวลาผ่านไป สิ่งสกปรกที่ฝังแน่นจะสะสมอยู่บนสุขภัณฑ์เซรามิก, กระเบื้อง และผนังกั้นในห้องอาบน้ำและอ่างอาบน้ำ สิ่งที่เรียกว่า "คราบสบู่" นี้เกิดจากการรวมตัวกันของน้ำที่มีปูนขาว และสบู่ ซึ่งมักจะกำจัดออกได้ยากด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีขายทั่วไป แต่ด้วยอุปกรณ์ที่เหมาะสมและเคล็ดลับบางอย่าง รับรองว่าคุณจะประสบความสำเร็จในการทำความสะอาดอย่างแน่นอน

    Kärcher tips for cleaning the shower

    คราบสบู่ เกิดขึ้นได้ยังไง?

    คราบสบู่เกิดจากกรดไขมันในสบู่ทำปฏิกิริยากับแร่ธาตุในน้ำกระด้าง การใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย เช่น แชมพู หรือเจลอาบน้ำในอ่างอาบน้ำหรือห้องอาบน้ำ ทำให้เกิดการสะสมของคราบนี้ทีละน้อย จนกลายเป็นคราบเคลือบมันเยิ้มเล็กน้อยบนพื้นผิวกระเบื้อง, สุขภัณฑ์เซรามิก, กระจก และพลาสติก

    การใช้น้ำเปล่าเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะกำจัดคราบนี้ และแม้หลังจากทำความสะอาดด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมาตรฐาน จะยังคงมีชั้นน้ำมันหลงเหลืออยู่บนพื้นผิว ทางเลือกที่ดีที่สุดคือการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสูตรพิเศษ หากคุณต้องการหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ หรือของใช้ในบ้าน ก็สามารถใช้จัดการกับสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นนี้ได้

    ของใช้ในบ้านที่มีประสิทธิภาพสำหรับทำความสะอาดอ่างอาบน้ำและห้องอาบน้ำ

    พิสูจน์แล้วว่า น้ำส้มสายชูและน้ำยาล้างจาน เป็นส่วนผสมที่มีประสิทธิภาพในการจัดการกับคราบสบู่ ผสมทั้งสองกับน้ำเล็กน้อยในภาชนะหรือขวดสเปรย์ ชโลมส่วนผสมของน้ำส้มสายชูและน้ำยาล้างจานในปริมาณมากบนพื้นผิวโดยใช้ฟองน้ำหรือขวดสเปรย์ แล้วปล่อยไว้ 2-3 นาที จากนั้นขัดอย่างแรงเพื่อขจัดคราบสบู่ออก และล้างพื้นผิวด้วยน้ำสะอาด พื้นผิวกระจกสามารถขัดเงาด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกระจก หรือกำจัดคราบด้วยการทำความสะอาดด้วยไอน้ำ

    ข้อควรระวัง: สารเคลือบของก๊อกน้ำมักจะไวต่อกรด ดังนั้นอย่าปล่อยให้ส่วนผสมทิ้งไว้นานเกินไป และล้างด้วยน้ำสะอาดให้หมด กรดซิตริกสามารถใช้เป็นทางเลือกได้ โดยเติม 3-5 ช้อนโต๊ะลงในน้ำ 1 ลิตร แล้วใช้สารละลายนี้ทำความสะอาดพื้นผิว ข้อดีของกรดซิตริกคือ ไม่มีกลิ่นรุนแรงเหมือนน้ำส้มสายชู

    แทนที่จะใช้น้ำยาล้างจาน คุณสามารถใช้ผงฟู หรือเบกกิ้งโซดา แทนได้ โดยเติมน้ำส้มสายชูให้เพียงพอจนเกิดเป็นเนื้อครีม จากนั้นถูเนื้อครีมลงบนบริเวณที่สกปรก และปล่อยทิ้งไว้ 10-15 นาที ต่อไปให้ขัดด้วยฟองน้ำจนกระทั่งคราบสบู่ละลายและล้างออกด้วยน้ำสะอาด

    คำเตือน: กระเบื้องหินนั้นไวต่อกรด ดังนั้น ห้ามใช้น้ำส้มสายชูหรือกรดซิตริกกับกระเบื้องชนิดนี้

    Household remedies

    การกำจัดคราบสบู่ด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

    คราบสบู่สามารถขจัดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และมีข้อควรระวังเล็กน้อยที่คุณควรนึกถึง:

    1. เพื่อป้องกันไม่ให้ร่องยาแนวกระเบื้องดูดซับสารทำความสะอาด ควรราดน้ำบนร่องยาแนวให้เปียกก่อนด้วยการเช็ดแบบเปียก
    2. จากนั้น ให้รีดน้ำส่วนเกินออกจากกระเบื้อง เพื่อป้องกันการเจือจางความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ซึ่งสามารถใช้เครื่องเช็ดกระจกช่วยได้
    3. ชโลมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นด่าง (แบบไม่เจือจาง) ลงบนพื้นผิวทีละส่วน โดยใช้ฟองน้ำหรือแผ่นใยขัดที่นุ่มและไม่ทำให้เกิดรอย แล้วปล่อยให้ทำปฏิกิริยาเป็นเวลา 3-5 นาที จากนั้นจึงขัดพื้นผิวซ้ำ หรืออีกทางเลือกหนึ่งคือ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสุขภัณฑ์ก็สามารถใช้ต่อต้านคราบสบู่ได้เช่นกัน
    4. สุดท้าย ล้างด้วยน้ำสะอาดจนกว่าคราบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดทั้งหมดจะถูกขจัดออกไป
    Drying the bathtub with a Kärcher microfibre cloth

    ป้องกันง่าย ๆ: วิธีหลีกเลี่ยงคราบสบู่และคราบหินปูนในห้องน้ำ

    การกำจัดคราบหินปูนออกจากห้องน้ำไม่ควรเป็นเรื่องที่จะต้องผัดผ่อนออกไป หากทำความสะอาดเป็นประจำและใส่ใจกับมัน เพียงเท่านี้ก็สามารถหลีกเลี่ยงการต้องขัดถูหลายชั่วโมงในภายหลังได้ เคล็ดลับเหล่านี้จะช่วยให้คุณป้องกันคราบสบู่ไม่ให้ก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในห้องอาบน้ำหรืออ่างอาบน้ำของคุณ:

    • ล้างพื้นผิวทั้งหมดด้วยน้ำเย็นหลังอาบน้ำหรืออาบน้ำทุกครั้ง วิธีนี้จะช่วยขจัดคราบสบู่ได้โดยตรง
    • เช็ดผนังห้องอาบน้ำหรืออ่างอาบน้ำให้แห้งหลังการใช้งานด้วยผ้า, ที่รีดน้ำฝักบัวที่มีแผ่นยางหรือ เครื่องเช็ดกระจก เพื่อให้คราบสกปรกและคราบหินปูนไม่มีโอกาสก่อตัวตั้งแต่แรก
    • หากคุณมีม่านห้องน้ำ ให้สะบัดและผึ่งให้แห้งหลังอาบน้ำ
    • เพื่อให้แน่ใจว่าก๊อกน้ำไม่มีคราบหินปูน ควรเช็ดให้แห้งด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์

    ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับพื้นที่ใช้งานของคุณ

    Kärcher: Steam cleaner

    เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ

    Kärcher: Cordless window vac

    เครื่องเช็ดกระจก

    Kärcher microfibre cloth

    อุปกรณ์ทำความสะอาด

    Flexible hand nozzle

    หัวฉีด Flexible hand nozzle

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