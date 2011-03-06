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    จัดระเบียบและซ่อมแซม เคล็ดลับง่าย ๆ สไตล์ DIY

    ไม่มีอะไรทำให้คุณรู้สึกพึงพอใจได้มากเท่าการทำอะไรด้วยตัวเอง! ช่วงฤดูใบไม้ผลิถือเป็นช่วงเวลาที่เพอร์เฟคสำหรับงาน DIY เมื่อดวงอาทิตย์เริ่มปรากฏให้เห็นและช่วงเวลากลางคืนนั้นยาวนานขึ้น หากคุณคิดจะริเริ่มโครงการบ้านและสวนของคุณแล้วล่ะก็ ให้คุณตระหนักไว้ว่าโปรเจกต์งาน DIY เหล่านี้ มักมาพร้อมกับสิ่งสกปรกและฝุ่นมากมาย แต่ด้วยเทคนิค DIY เหล่านี้ จะช่วยให้พื้นที่ทำงานของคุณยังคงดูดีถึงแม้จะผ่านการใช้งานแล้วก็ตาม

    Kärcher: Practical DIY tips

    การเตรียมความพร้อมคือหัวใจสำคัญ

    เป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าใจกันอยู่แล้วว่า คุณคงไม่สามารถทอดไข่เจียวได้หากไม่ทำการตอกไข่เสียก่อน นี่จึงเป็นเหตุผลว่าคุณไม่สามารถคาดหวังได้ว่าโปรเจกต์ DIY จะไม่ก่อให้เกิดเหล่าสิ่งสกปรกและฝุ่นต่าง ๆ นี่จึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมการทำความสะอาดและการจัดระเบียบจึงควรถูกเตรียมการไว้ว่าต้องทำหลังจากโปรเจกต์นั้น ๆ ของคุณ และยิ่งโดยเฉพาะกับผู้ที่มีอาการภูมิแพ้ เหล่าชาว DIY หลายคนจึงหันมาเลือกใช้เครื่องดูดฝุ่นเชิงพาณิช์ในการทำความสะอาดพื้นที่ทำงานของพวกเขา แต่อย่างไรก็ตามสิ่งสกปรกและฝุ่นจำนวนมากเหล่านี้ก็อาจทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าถึงขีดจำกัดได้อย่างรวดเร็วด้วยเช่นกัน ดังนั้นหากต้องการกำจัดฝุ่นชนิดละเอียดและฝุ่นที่สามารถมองเห็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ฝุ่นก่อตัวขึ้นตั้งแต่ต้น เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งจึงเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า นอกจากนี้ Flat Pleated Filters และ Fleece Filter Bags ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับงานปรับปรุงบ้านจะเหมาะสมที่สุดสำหรับการดูดฝุ่นละเอียด ฟิลเตอร์เหล่านี้สามารถใช้งานต่อเนื่องได้นานขึ้นในการดูดฝุ่นละเอียด เพราะไม่อุดตันเร็วเกินไป และง่ายต่อการทำความสะอาด

    A man cleans with a Kärcher wet and dry vacuum cleaner

    สวน DIY: ปรับแต่งพื้นที่กลางแจ้งให้สวยงาม

    เมื่ออุณหภูมิเริ่มอุ่นขึ้น นั่นคือการบ่งบอกว่าฤดูใบไม้ผลินั้นมาถึงแล้ว ธรรมชาติเริ่มค่อย ๆ ตื่นขึ้นหลังจากหลับไหลไปเมื่อช่วงฤดูหนาว นี่คือสัญญาณที่บ่งบอกว่าถึงเวลาออกไปจัดแต่งสวนและลงมือ DIY ได้เลย! ลานนอกบ้าน แปลงปลูกดอกไม้และพืชผักสวนครัว รวมทั้งอุปกรณ์ทำสวน ได้ถึงเวลาที่ต้องได้รับการดูแลแล้วหลังจากถูกละเลยไปในช่วงฤดูหนาวที่ผ่านพ้น และการดูแลสวนคือสิ่งที่ต้องทำเป็นลำดับถัดไป

    หลังจากทางเดินรอบบ้านได้รับการเก็บกวาดเศษใบไม้ใบหญ้าและสิ่งสกปรก ลานนอกบ้านและสนามหญ้าถูกปัดกวาดเช็ดถูเรียบร้อย ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่คุณจะได้มีสมาธิไปกับโปรเจกต์ DIY เล็ก ๆ ของคุณแล้วล่ะ โดยมีเคล็ดลับและคำแนะนำมากมายเกี่ยวกับการอัปเกรดสวนของคุณให้เป็นพื้นที่แสนโปรดปราน รวมถึงการขยายพื้นที่กลางแจ้งด้วยองค์ประกอบต่างๆที่คุณนั้นสร้างขึ้นเอง มีหนึ่งเทรนด์ที่ได้รับความนิยมในช่วงไม่กี่ปีมานี้ คือการสร้างแปลงปลูกดอกไม้ด้วยตนเองจากวัสดุประเภทหินหรือไม้ ซึ่งการทำแปลงยกและกล่องกระถางต้นไม้ไม่เพียงแต่สามารถใช้งานได้จริงและดูดีเท่านั้น แต่ยังช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้แม้ในสถานที่ที่สภาพดินไม่เหมาะสมอีกด้วย เฟอร์นิเจอร์นอกบ้านแบบโฮมเมดจึงเป็นหนึ่งในโครงการ DIY ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัยเลยล่ะ

    A man removes leaves in the garden with a Kärcher leaf blower
    A woman removes soil from her flower pots with a Kärcher wet and dry vacuum cleaner

    เคล็ดลับ:

    เมื่อเสร็จจากการใช้งานเลื่อยในการตัดไม้หรือหินแล้ว เหล่านักประดิษฐ์จะค้นพบว่าเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งช่วยขจัดฝุ่นที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหากคุณมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยขณะปลูกในแปลงปลูกหรือในกระถางต้นไม้ คุณก็สามารถดูดน้ำและสิ่งสกปรกที่เปียกชื้นเหล่านั้นด้วยเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งได้ เครื่องดูดฝุ่นประเภทนี้มีทั้งรูปแบบที่ต้องเสียบสายไฟและแบบใช้พลังงานแบตเตอรี่ ชนิดไร้สายนั้นมาพร้อมแบตเตอรี่ที่สามารถรีชาร์จได้ ซึ่งไม้ต้องอาศัยการทำงานร่วมกับการเสียบสายไฟ ซึ่งช่วยให้ใช้งานได้อย่างอิสระและคล่องตัว และสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่ เครื่องกวาดพื้นแบบเดินตามถือเป็นทางเลือกที่ดีในการกำจัดดอกไม้ที่หล่นร่วง ทราย ดิน หรือใบไม้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

    งาน DIY ในบ้าน: เคล็ดลับจัดการฝุ่นให้อยู่หมัด

    เพราะงาน DIY ไม่ได้หยุดแค่ในสวน ไม่ว่าจะรีโนเวทครัว ปูกระเบื้องห้องน้ำ หรือซ่อมตู้ห้องนั่งเล่น งานสีและงานเจาะมักตามมาด้วยฝุ่นเสมอ มาดูวิธีดูแลบ้านให้สะอาดไร้ฝุ่นกวนใจในทุกขั้นตอนกัน

    หากบ้านของคุณอยู่ระหว่างการปรับปรุงหรือกำลังดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมครั้งใหญ่ล่ะก็ เป็นเรื่องปกติที่ขยะจากการก่อสร้างจำนวนมากจะเกิดขึ้นได้ เช่น เมื่อรื้อกำแพงเก่าหรือเจาะผนัง การจะกลับมาใช้งานพื้นที่บริเวณนั้นได้อีกครั้ง คุณจึงควรกำจัดเศษชิ้นส่วนขนาดใหญ่ออกจากห้องด้วยมือหรือใช้ที่ตักขยะเสียก่อน เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งพร้อมถุงกรองในตัวจึงสามารถใช้เพื่อขจัดฝุ่นเม็ดละเอียดได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว และช่วยให้ง่ายต่อการดูดฝุ่นจากเศษก่อสร้างที่เกิดขึ้นเช่น ปูนปลาสเตอร์ ซีเมนต์ หรือเศษอิฐ และเครื่องดูดฝุ่นยังช่วยขจัดสิ่งสกปรกที่ชื้นเล็กชิ้นน้อย ซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อตอนที่ลอกวอลเปเปอร์อีกด้วย

    เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งยังมีประโยชน์สำหรับโครงการปรับปรุงเล็ก ๆ น้อย ๆ ของคุณอีกด้วย และช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการเสียค่าใช้จ่ายไปกับการทำความสะอาดที่มีราคาแพงหลังจากการปรับปรุงพื้นที่นั้นเสร็จสิ้น เราสามารถป้องกันฝุ่นได้ด้วยอุปกรณ์เสริมที่มีให้เลือกหลากหลาย ซึ่งสำหรับบางโปรเจ็กต์ เช่น การเพิ่มไฟรางใหม่บนเพดาน คุณมักจะใช้เวลาไปกับคลุมเฟอร์นิเจอร์และการทำความสะอาดมากกว่าการลงมือทำงานจริง ๆ เสียอีก แต่เครื่องดักจับฝุ่นสามารถช่วยคุณได้! โดยอุปกรณ์เสริมชนิดนี้จะเชื่อมต่ออยู่กับท่อดูด โดยวิธีการดักกรองฝุ่นจากการเจาะนั้น ให้คุณวางอุปกรณ์แนบไว้ที่ตำแหน่งที่ต้องการบนผนังหรือเพดานและเปิดสวิตช์เครื่องดูด เพื่อให้อุปกรณ์ยึดติดไปกับพื้นที่ที่คุณต้องการ และตอนนี้คุณก็จะสามารถเจาะพื้นที่ที่ต้องการได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีเศษฝุ่นหล่นลวงลงมา เพราะมันจะถูกดูดในทันทีด้วยเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้ง เคล็ดลับ: เมื่อเจาะพื้นที่เสร็จแล้วควรปล่อยให้เครื่องดูดทำงานต่อเพื่อป้องกันเศษฝุ่นที่เหลือไม่หล่นลง

    A man drills with the help of a Kärcher drill dust catcher
    A man vacuums the ceiling of a flat with an extension add-on

    คืนความสะอาดให้โรงรถและพื้นที่เวิร์กช็อป หลังจบงาน DIY

    พื้นที่ทำงานที่สะอาดคือหัวใจของงาน DIY ไม่ว่าคุณจะใช้โรงรถหรือห้องทำงานส่วนตัว ปัญหาใหญ่อย่างฝุ่นไม้และเศษวัสดุจัดการได้ง่ายด้วย เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้ง ตัวช่วยมือโปรที่ออกแบบมาเพื่อคนรักงานช่างโดยเฉพาะ

    จุดเด่นคือระบบเชื่อมต่อเครื่องมือไฟฟ้าที่สามารถต่อเข้ากับเลื่อยหรือเครื่องขัดได้โดยตรง เครื่องจะทำงานและหยุดอัตโนมัติทันทีที่เปิดใช้เครื่องมือ ช่วยดูดซับฝุ่นละเอียดและสิ่งสกปรกได้จากหน้างาน เพียงเลือกใช้ไส้กรองที่เหมาะสม พื้นที่ทำงานของคุณจะสะอาด ปลอดภัย และพร้อมสร้างสรรค์ผลงานชิ้นต่อไปได้อย่างมืออาชีพ

    A man vacuums his DIY bench with a Kärcher wet and dry vacuum cleaner
    Sawdust is vacuumed up in the workshop with a wet and dry vacuum cleaner

    เคล็ดลับ:

    หากคุณทำความสะอาดโรงรถอยู่แล้ว คุณก็อาจจะดูดฝุ่นภายในรถไปด้วยเลยก้ได้ โดยอุปกรณ์เสริมสำหรับทำความสะอาดรถยนต์นั้นมีหลากหลายประเภท และสามารถติดเข้ากับเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งเพื่อใช้ทำความสะอาดพรมรถและพื้นที่เก็บของขนาดเล็ก และพื้นที่ระหว่างเบาะนั่งได้อีกด้วย

    ทำความสะอาดโรงเก็บอุปกรณ์ทำสวนกันเถอะ

    แทนที่จะออกไปทำงานซ่อมแซมอยู่ภายในโรงรถ เหล่านักประดิษฐ์หลายๆคนก็มีพื้นที่ทำงานเล็กๆของตัวเองไว้คอยใช้งานชั่วคราวในโรงรถหรือโรงเก็บของในสวนด้วย ซึ่งโดยปกติเราสามารถติดตั้งโต๊ะยาวได้โดยไม่มีปัญหาใด ๆ เพื่อใช้ในการทำงานเล็ก-ใหญ่ภายในบ้านและสวนได้ ซึ่งหากคุณเป็นเจ้าของโรงเก็บของพวกนี้ คุณจะรู้ว่าความเป็นระเบียบเรียบร้อยมักจะลดน้อยลงเนื่องจากมีโปรเจ็กต์ DIY มากมายเกิดขึ้น และหากมีอุปกรณ์และเครื่องมือในโรงเก็บของที่ไม่ได้ใช้เป็นประจำแล้วล่ะก็ สิ่งสกปรก ฝุ่น หรือแม้แต่สัตว์รบกวน เช่น แมลงเต่าทอง มด หรือแมงมุม ก็อาจสะสมอยู่ด้านในและระหว่างเครื่องมือได้ ดังนั้นจึงแนะนำให้ทำความสะอาดโรงเก็บของเป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากทำโปรเจ็กต์ DIY มากมายของคุณเสร็จแล้ว

    เริ่มด้วยการคิดวีธีจัดระเบียบโรงเก็บของเสียก่อน ชั้นวางและช่องเก็บของบนผนังไม่เพียงแต่ช่วยให้ดูเป็นระเบียบเท่านั้น แต่ยังง่ายต่อการทำความสะอาดด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงเป็นการดีที่สุดสำหรับเหล่านักประดิษฐ์ที่จะจัดให้การทำความสะอาดโรงเก็บของนั้นเป็นหนึ่งในงานอดิเรก โดยระหว่างพื้นที่เล็ก ๆ ในพื้นที่ทำงานนั้นสามารถทำความสะอาดได้ด้วยเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้ง โดยสิ่งที่คุณต้องทำคือต่อท่อดูดพื้นฐาน จากนั้นเปิดสวิตช์ตัวเครื่อง และดูดฝุ่นระหว่างขายึด ชั้นวาง และเครื่องมือต่าง ๆ

    ไม่ต้องกังวลหากคุณเจอน็อตหรือตะปูซ่อนอยู่ตามซอกต่าง ๆ เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งยังสามารถขจัดวัสดุที่มีความแข็งกระด้างและแหลมคมได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย เนื่องจากมีความทนทานสูงตลอดจนท่อดูดพิเศษที่มีขนาดต่าง ๆ แม้แต่พื้นที่ขนาดใหญ่ระหว่างเลื่อยวงเดือนหรือโต๊ะทำงานก็สามารถดูแลได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องดูดฝุ่น เนื่องจากเครื่องส่วนใหญ่มีฟังก์ชันการเป่า ดังนั้นจึงไม่เพียงแค่ดูดฝุ่นเท่านั้น แต่ยังกำจัดฝุ่นไม้และสิ่งสกปรกที่คล้ายกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้จะอยู่ในช่องว่างที่เล็กที่สุดด้วยการเป่าพลังลม

    A man vacuums his shed with a Kärcher wet and dry vacuum cleaner
    A man vacuums a shelf in his shed

    ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับพื้นที่ใช้งานของคุณ

    Kärcher: Wet and dry vacuum cleaners

    เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้ง

    Kärcher: Push sweeper

    เครื่องกวาดพื้นแบบเดินตาม

    Kärcher: Drill dust catcher

    Drill Dust Catcher

    Kärcher: Car interior cleaning kit

    Car Interior Cleaning Kit

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    Flat-pleated renovation filter

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    Fleece filter bags for renovation

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