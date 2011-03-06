การเตรียมความพร้อมคือหัวใจสำคัญ
เป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าใจกันอยู่แล้วว่า คุณคงไม่สามารถทอดไข่เจียวได้หากไม่ทำการตอกไข่เสียก่อน นี่จึงเป็นเหตุผลว่าคุณไม่สามารถคาดหวังได้ว่าโปรเจกต์ DIY จะไม่ก่อให้เกิดเหล่าสิ่งสกปรกและฝุ่นต่าง ๆ นี่จึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมการทำความสะอาดและการจัดระเบียบจึงควรถูกเตรียมการไว้ว่าต้องทำหลังจากโปรเจกต์นั้น ๆ ของคุณ และยิ่งโดยเฉพาะกับผู้ที่มีอาการภูมิแพ้ เหล่าชาว DIY หลายคนจึงหันมาเลือกใช้เครื่องดูดฝุ่นเชิงพาณิช์ในการทำความสะอาดพื้นที่ทำงานของพวกเขา แต่อย่างไรก็ตามสิ่งสกปรกและฝุ่นจำนวนมากเหล่านี้ก็อาจทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าถึงขีดจำกัดได้อย่างรวดเร็วด้วยเช่นกัน ดังนั้นหากต้องการกำจัดฝุ่นชนิดละเอียดและฝุ่นที่สามารถมองเห็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ฝุ่นก่อตัวขึ้นตั้งแต่ต้น เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งจึงเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า นอกจากนี้ Flat Pleated Filters และ Fleece Filter Bags ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับงานปรับปรุงบ้านจะเหมาะสมที่สุดสำหรับการดูดฝุ่นละเอียด ฟิลเตอร์เหล่านี้สามารถใช้งานต่อเนื่องได้นานขึ้นในการดูดฝุ่นละเอียด เพราะไม่อุดตันเร็วเกินไป และง่ายต่อการทำความสะอาด