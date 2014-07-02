Антипригарная накладка для утюга I 6006
Антипригарная накладка для парового утюга I 6006 с подошвой из нержавеющей стали, позволяющая гладить шелковые и льняные ткани, темную одежду, элитное белье и другие деликатные материалы.
Превосходное решение для глажки самых разнообразных материалов – от элитного белья до футболок с аппликациями: антипригарная накладка для парового утюга I 6006 с подошвой из нержавеющей стали значительно облегчает работу и исключает повреждение тканей. Она прекрасно подходит для глажки шелковых и льняных вещей, темной одежды, блузок с набивным рисунком и т. д. без риска образования на них прожогов или лоснящихся участков.
Особенности и преимущества
Отверстия для выхода пара по периметру накладки
- Оптимальное распределение пара
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|серебряный
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,161
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|285 x 135 x 19