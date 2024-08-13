Гигиенический HEPA-фильтр (согласно EN 1822:1998) надежно задерживает содержащиеся в воздухе мелкие частицы грязи (пыльцу, аллергенную пыль и т. п.). Благодаря его высокой эффективности выходящий из пылесоса воздух оказывается чище, чем воздух в помещении, в котором производится уборка. Рекомендуется ежегодная замена фильтра. Гигиенический фильтр HEPA 12 подходит к аппаратам VC 6 Cordless (Premium) ourFamily и VC 7 Cordless yourMax.