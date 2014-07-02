Приспособление для очистки поверхностей FRV 30 Me

Приспособление для очистки поверхностей со встроенным устройством для автоматического отсасывания грязной воды, повышающим эффективность очистки и позволяющим производить ее как на открытом воздухе, так и в помещениях. Может использоваться для чистки горячей водой (до 85 °C).