Гладильная доска AB 1000
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Гладильная система Керхер
Попробуйте полноценный гладильный комплекс в действии. Уникальная технология позволит не только гладить с легкостью но и проводить уборку, в случае необходимости. По-настоящему книверсальный прибор с активной гладильной доской и паровой станцией. Керхер - глажка в удовольствие!