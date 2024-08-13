Картридж для защиты от накипи

Высокоэффективный элемент защиты пароочистителей Kärcher от образования накипи, легко и быстро устанавливаемый в аппарат.

Картридж для защиты от накипи препятствует образованию внутри пароочистителя известковых отложений и тем самым гарантирует долгий срок службы аппарата. Установка и замена картриджа очень просты, а использованный картридж может выбрасываться вместе с бытовым мусором.

Особенности и преимущества
Защита аппарата от образования известковых отложений
  • Продлевает срок службы пароочистителя.
Простая и быстрая замена картриджа
Спецификации

Технические характеристики

Масса (кг) 0,141
Масса (с упаковкой) (кг) 0,159
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 56 x 56 x 163
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Очиститка от накипи для пароочистителей Керхер