Картридж для защиты от накипи
Высокоэффективный элемент защиты пароочистителей Kärcher от образования накипи, легко и быстро устанавливаемый в аппарат.
Картридж для защиты от накипи препятствует образованию внутри пароочистителя известковых отложений и тем самым гарантирует долгий срок службы аппарата. Установка и замена картриджа очень просты, а использованный картридж может выбрасываться вместе с бытовым мусором.
Особенности и преимущества
Защита аппарата от образования известковых отложений
- Продлевает срок службы пароочистителя.
Простая и быстрая замена картриджа
Спецификации
Технические характеристики
|Масса (кг)
|0,141
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,159
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|56 x 56 x 163
Области применения
- Очиститка от накипи для пароочистителей Керхер