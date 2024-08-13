Будь то участки вдоль стен или вокруг кустарников - в каждом саду найдутся уголки, где газонокосилке приходится трудно. Для работы в таких сложных условиях нужен компактный, маневренный и, прежде всего, эффективный инструмент, такой как триммер Kärcher. Триммер оснащен катушкой с витой леской, которая автоматически подается с катушки в рабочую зону. Тем самым постоянно обеспечивается оптимальная длина лески, что гарантирует превосходное качество среза. Когда леска заканчивается, на триммер быстро и без помощи инструмента устанавливается новая катушка. Дополнительными плюсами являются низкий уровень шума во время работы и простая замена катушки без использования инструмента. И можно двигаться дальше к цели – к идеальному газону с безупречно ровной травой. Катушка с витой леской подходит для моделей LTR 18-25 Battery и LTR 18-30 Battery.