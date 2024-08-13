Комплект абразивных салфеток к насадке для пола EasyFix
Абразивные салфетки для пола EasyFix удаляют даже стойкие пятна с каменных полов, нечувствительных к механическим воздействиям. Застежка-липучка позволяет легко прикреплять салфетку к насадке и снимать ее без контакта с грязью.
Комплект абразивных салфеток для пола EasyFix обеспечивает удаление любых пятен с каменных полов, устойчивых к появлению царапин. В комплект входят 2 хорошо впитывающие влагу салфетки из микроволокна, гарантирующие превосходные результаты уборки. Износостойкие салфетки, которые благодаря застежке-липучке прикрепляются к насадке для пола пароочистителя EasyFix простым прижимом, тщательно очищают всю площадь пола, вплоть до углов и краевых участков. Очень удобно и отсоединение салфетки от насадки для пола, исключающее контакт с грязью: достаточно лишь наступить на язычок салфетки и приподнять насадку. Загрязненные салфетки допускают машинную стирку при температуре 60 °C.
Особенности и преимущества
Высококачественная микрофибра
- Высокий уровень удаления и сбора грязи для наилучших результатов очистки всех типов твердых полов
- Возможность машинной стирки при температуре до 60 °C. Не использовать кондиционер для белья.
Удобная система застежки-липучки
- Салфетка для чистки пола легко прикрепляется к насадке с помощью нажатия на нее
- При чистке пола ткань не проскальзывает
Лента на салфетке для чистки пола
- При замене салфетки отсутствует контакт с грязью: просто надавить на специальный язычок на салфетке и потянуть за рукоятку
Салфетка для чистки пола покрывает все стороны насадки для пола
- Очистка углов, кромок и других труднодоступных мест.
Спецификации
Технические характеристики
|Состав текстильного материала
|100% полиэстер
|Цвет
|белый
|Масса (кг)
|0,08
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,12
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|345 x 112 x 18
Области применения
- Полы из камня
- Твердые напольные покрытия
- Кафель