Комплект для уборки пола EasyFix

С удобной липучкой и подходящей универсальной салфеткой для пола: комплект для уборки пола EasyFix, предлагаемый для оснащения пароочистителей, позволяет заменять салфетку без контакта с грязью.

Насадка для пола EasyFix с подходящей к ней универсальной салфеткой гарантирует тщательную уборку пароочистителем любых влагостойких твердых напольных покрытий, включая и их труднодоступные места в углах, рядом со стенами и предметами мебели. Салфетка для пола легко и быстро закрепляется на ней при помощи липучки – достаточно прижать насадку к салфетке. А после уборки загрязненная салфетка легко снимается без контакта с грязью: надо лишь наступить на ее язычок и приподнять насадку.

Особенности и преимущества
Высококачественное микроволокно
  • Специальная петельчатая структура салфетки обеспечивает хорошее поглощение загрязнений и тщательную очистку любых влагостойких твердых поверхностей.
  • Возможность машинной стирки при температуре до 60 °C. Не использовать кондиционер для белья.
Удобная система застежки-липучки
Лента на салфетке для чистки пола
  • При замене салфетки отсутствует контакт с грязью: просто надавить на специальный язычок на салфетке и потянуть за рукоятку
  • Место применения (например, кухня или ванная) можно отметить на язычке салфетки.
Инновационная пластичная технология подошвы насадки
  • Равномерное распределение пара по салфетке для пола и очищаемой поверхности благодаря пластинчатой подошве.
Гибкое соединения сопла
  • Эргономичная и эффективная очистка несмотря на рост потребителя
  • Идеально подходит для уборки под мебелью
Салфетка для чистки пола покрывает все стороны насадки для пола
  • Очистка углов, кромок и других труднодоступных мест.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 0,26
Масса (с упаковкой) (кг) 0,382
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 345 x 115 x 100
Области применения
  • Твердые напольные покрытия
  • Кафель