Комплект круглых щеток 28632640
Две черные и 2 желтые круглые щетки для разных мест применения.
Две черные и 2 желтые круглые щетки для разных мест применения. Прекрасно подходят для очистки швов, угловых участков и других труднодоступных мест.
Особенности и преимущества
Два разных цвета (черный и желтый)
- Соблюдение гигиены при уборке в разных местах (на кухне, в ванной и т. д.).
Высокое качество щетины
- Легкое удаление стойких загрязнений.
- Долгий срок службы благодаря износостойкой щетине.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,05
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,068
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|40 x 26 x 26
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
- Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
- Сливы
- Раковины
- Рабочие поверхности на кухне
- Сантехническая арматура
- Унитазы
- Ванная