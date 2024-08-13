Комплект микроволоконных салфеток к насадке для пола EasyFix

2 износостойкие и хорошо впитывающие влагу микроволоконные салфетки

2 износостойкие и хорошо впитывающие влагу микроволоконные салфетки для пола к насадке для пола EasyFix, удобно закрепляемые застежкой-липучкой и снимаемые без контакта с грязью.

Особенности и преимущества
Высококачественная микрофибра
  • Высокий уровень удаления и сбора грязи для наилучших результатов очистки всех типов твердых полов
  • Возможность машинной стирки при температуре до 60 °C. Не использовать кондиционер для белья.
Удобная система застежки-липучки
  • Салфетка для чистки пола легко прикрепляется к насадке с помощью нажатия на нее
  • При чистке пола ткань не проскальзывает
Лента на салфетке для чистки пола
  • При замене салфетки отсутствует контакт с грязью: просто надавить на специальный язычок на салфетке и потянуть за рукоятку
Салфетка для чистки пола покрывает все стороны насадки для пола
  • Очистка углов, кромок и других труднодоступных мест.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет белый
Масса (кг) 0,07
Масса (с упаковкой) (кг) 0,111
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 345 x 112 x 18
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Твердые напольные покрытия
  • Кафель