Комплект микроволоконных салфеток к насадке для пола EasyFix
2 износостойкие и хорошо впитывающие влагу микроволоконные салфетки
2 износостойкие и хорошо впитывающие влагу микроволоконные салфетки для пола к насадке для пола EasyFix, удобно закрепляемые застежкой-липучкой и снимаемые без контакта с грязью.
Особенности и преимущества
Высококачественная микрофибра
- Высокий уровень удаления и сбора грязи для наилучших результатов очистки всех типов твердых полов
- Возможность машинной стирки при температуре до 60 °C. Не использовать кондиционер для белья.
Удобная система застежки-липучки
- Салфетка для чистки пола легко прикрепляется к насадке с помощью нажатия на нее
- При чистке пола ткань не проскальзывает
Лента на салфетке для чистки пола
- При замене салфетки отсутствует контакт с грязью: просто надавить на специальный язычок на салфетке и потянуть за рукоятку
Салфетка для чистки пола покрывает все стороны насадки для пола
- Очистка углов, кромок и других труднодоступных мест.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|белый
|Масса (кг)
|0,07
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,111
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|345 x 112 x 18
Области применения
- Твердые напольные покрытия
- Кафель