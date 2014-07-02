Комплект Premium для подключения шлангов 3/4, Коннектор быстросъемный, штуцер G1 ВР

Комплект Premium для подключения шлангов 3/4 к насосу с напорной стороны: Коннектор быстросъемный, штуцер G1 ВР. С большим внутренним сечением для лучшего пропускания воды.

Соединительный комплект " Premium" для подключения шлангов 3/4" к насосу с напорной стороны: Коннектор быстросъемный и штуцер G1 с большим внутренним сечением для лучшего пропускания воды.

Особенности и преимущества
Больший диаметр
  • Для увеличения потока воды
Включает в состав адаптер для крана
  • Для быстрого подсоединения насоса
Практичная система защелкивания
  • Упрощает соединение шлангов с насосом
Спецификации

Технические характеристики

Цвет желтый
Масса (кг) 0,082
Масса (с упаковкой) (кг) 0,118
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 84 x 59 x 59
Области применения
  • Полив сада водой из бочек, цистерн или колодцев
  • Водоснабжение туалетов и стиральных машин