Комплект запасных сопел для T 350

Запасные сопла выского качества подходят для насадок T-Racer T 300 / T 350 для моек выского давления серий K 2 - K 7

Высококачественные запасные сопла для легкой замены сопел в приспособлениях для очистки поверхностей T-Racer T 300 / T 350, подходящих к аппаратам высокого давления классов K 2 – K 7. В комплект входят три пары сопел для аппаратов разных классов производительности, а также две крепежные скобы.

Особенности и преимущества
Заменяемые сопла
  • Быстрая и удобная замена старых сопел
  • Высокое качество для долгого срока службы
Плоская струя высокого давления
  • Удаление даже застарелых загрязнений
Эффективная очистка высоким давлением
  • Улучшенное отделение грязи и более эффективная очистка.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 0,016
Масса (с упаковкой) (кг) 0,034
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 17 x 17 x 18
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты: