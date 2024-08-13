Комплект запасных сопел для T 350
Запасные сопла выского качества подходят для насадок T-Racer T 300 / T 350 для моек выского давления серий K 2 - K 7
Высококачественные запасные сопла для легкой замены сопел в приспособлениях для очистки поверхностей T-Racer T 300 / T 350, подходящих к аппаратам высокого давления классов K 2 – K 7. В комплект входят три пары сопел для аппаратов разных классов производительности, а также две крепежные скобы.
Особенности и преимущества
Заменяемые сопла
- Быстрая и удобная замена старых сопел
- Высокое качество для долгого срока службы
Плоская струя высокого давления
- Удаление даже застарелых загрязнений
Эффективная очистка высоким давлением
- Улучшенное отделение грязи и более эффективная очистка.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,016
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,034
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|17 x 17 x 18