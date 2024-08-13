Т 350 оснащен широким спектром функций для легкого и качественного удаления загрязнений. Удлинительные трубки позволяют очищать поверхность без усилий, регулировка давления позволяет выбирать необходимое давление для очистки. Новый Т 350 идеально подходит для чистки поверхности из дерева и камня. Подходит к аппаратам высокого давления Karcher серии К 2 - К 7.