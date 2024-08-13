Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 350

С насадкой T-Racer можно очищать любые плоские поверхности без брызг или возможностью запачкать другие предметы. Также можно почистить вертикальные поверхности.

Т 350 оснащен широким спектром функций для легкого и качественного удаления загрязнений. Удлинительные трубки позволяют очищать поверхность без усилий, регулировка давления позволяет выбирать необходимое давление для очистки. Новый Т 350 идеально подходит для чистки поверхности из дерева и камня. Подходит к аппаратам высокого давления Karcher серии К 2 - К 7.

Особенности и преимущества
Два вращающихся сопла
  • Идеально для уборки больших площадей
Брызговик
  • Уборка без брызг
Регулировка давления
  • Плавная регулировка давления для различных задач чистки
  • Очистка чувствительных поверхностей
Рукоятка
  • Легкая очистка вертикальных поверхностей
Эффект "воздушной подушки"
  • Очиститель поверхностей парит над полом и гарантирует идеальную чистоту
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 1,485
Масса (с упаковкой) (кг) 1,847
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 712 x 280 x 971

Видео

Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Очистка площадей вокрог дома и сада
  • Террасы
  • Гаражные ворота
  • Фасады небольших домов
  • Очистка дворовых участков и подъездных путей
  • Каменные садовые ограды и каменные стены
  • Очистка дорожек
Принадлежности
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.