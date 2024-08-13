Аппарат высокого давления K 4 Compact
Удобная в транспортировке и хранении мойка высокого давления «Керхер» K4 Compact с двигателем водяного охлаждения и шлангом длиной 6 м подойдет для очистки умеренно загрязненных транспортных средств (легковых автомобилей, мотоциклов и т.д.), а также фасадов зданий, садовой мебели и инвентаря.
Минимойка Керхер K 4 Compact с двигателем водяного охлаждения идеально подходит для периодичного использования и удаления небольших загрязнений. Аппарат идеален для садовых ограждений, велосипедов или небольших транспортных средств. Минимойка компактная, но мощная. Ее удобно транспортировать благодаря двум ручкам, одна из которых телескопическая. Аппарат высокого давления также очень легко хранить. Комплект состоит из пистолета с системой Quick Connect, 6-ти метрового шланга высокого давления трубки Vario Power с возможностью регулировки и грязевой фрезы. Также в мойке интегрирован фильтр тонкой очистки воды.
Особенности и преимущества
Телескопическая ручкаАлюминиевая телескопическая ручка выдвигается для перемещения аппарата на колесах и задвигается для его хранения.
Мотор с водяным охлаждениемМотор водяного охлаждения впечатляет своей производительностью и долговечностью.
Хранение шланга на передней панелиУдобное хранение шланга на передней панели мойки
Интегрированное место для хранения принадлежностей
- Удобное и аккуратное хранение принадлежностей.
Система всасывания чистящего средства
- Практичная функция всасывания чистящего средства
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (В/Гц)
|230 / 50
|Давление (бар)
|20 - макс. 130
|Производительность (л/ч)
|420
|Производительность по площади (м²/ч)
|30
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (кВт)
|1,8
|Цвет
|желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|11
|Масса (с упаковкой) (кг)
|13,949
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|348 x 308 x 520
Scope of supply
- Пистолет: G 180 Q
- Струйная трубка Vario Power
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 6 м
- Адаптер для садового шланга A3/4"
Оснащение
- Разъем Quick Connect на корпусе аппарата
- Система подачи чистящего средства: всасывающая трубка
- Телескопическая ручка
- Двигатель водяного охлаждения
- Встроенный фильтр для воды
Области применения
- Велосипеды
- Садовый инвентарь
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Очистка площадей вокрог дома и сада
- Мотоциклы и мотороллеры
- Легковые автомобили малого класса
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.