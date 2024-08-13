Минимойка Керхер K 4 Compact с двигателем водяного охлаждения идеально подходит для периодичного использования и удаления небольших загрязнений. Аппарат идеален для садовых ограждений, велосипедов или небольших транспортных средств. Минимойка компактная, но мощная. Ее удобно транспортировать благодаря двум ручкам, одна из которых телескопическая. Аппарат высокого давления также очень легко хранить. Комплект состоит из пистолета с системой Quick Connect, 6-ти метрового шланга высокого давления трубки Vario Power с возможностью регулировки и грязевой фрезы. Также в мойке интегрирован фильтр тонкой очистки воды.