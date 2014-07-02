Насадка для пенной чистки FJ 6 с особо мощной пеной для легкой чистки любых, в том числе лакокрасочных, стеклянных и каменных поверхностей. Идеально подходит для автомобилей, зимних садов, садовой мебели, фасадов, лестниц, жилых фургонов, дорожек, стен, жалюзи, террас, подъездных путей и т. п. Объем мусоросборника составляет прим. 0,6 л. Налейте чистящее средство Kärcher непосредственно в насадку для пенной чистки, наденьте насадку для пенной чистки на пистолет и нанесите пену. Дозирование чистящего средства можно легко регулировать на насадке для пенной чистки (желтая кнопка). Форму струи можно при необходимости изменять. После использования промывайте насадку для пенной чистки чистой водой, чтобы избежать засорения остатками чистящего средства. Подходит для всех аппаратов высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7. Идеально подходит для использования с Ultra Foam Cleaner Kärcher.