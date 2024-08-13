Несмотря на свои компактные размеры K 2 Compact предлагает полный спектр возможностей аппарата высокого давления – в сочетании с гибкостью и мобильностью. Аппарат занимает мало места при хранении. Шланг высокого давления может быть убран под переднюю крышку. В комплектацию входит пистолет с системой Quick Connect, шланг высокого давления длиной 4 м, однопозиционная струйная трубка, грязевая фреза и водяной фильтр. Все это делает K 2 Compact идеальным вариантом для периодического применения и удаления легких загрязнений с велосипедов, садовой мебели и инструментов и многих других поверхностей вокруг дома. Производительность по площади составляет около 20 м²/ч.