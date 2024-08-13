Аппарат высокого давления K 2 Compact

Легкая транспортировка и удобное хранение благодаря компактной конструкции: аппарат высокого давления K 2 Compact для удаления легких загрязнений с различных поверхностей вокруг дома. Производительность по площади около 20 м²/ч.

Несмотря на свои компактные размеры K 2 Compact предлагает полный спектр возможностей аппарата высокого давления – в сочетании с гибкостью и мобильностью. Аппарат занимает мало места при хранении. Шланг высокого давления может быть убран под переднюю крышку. В комплектацию входит пистолет с системой Quick Connect, шланг высокого давления длиной 4 м, однопозиционная струйная трубка, грязевая фреза и водяной фильтр. Все это делает K 2 Compact идеальным вариантом для периодического применения и удаления легких загрязнений с велосипедов, садовой мебели и инструментов и многих других поверхностей вокруг дома. Производительность по площади составляет около 20 м²/ч.

Особенности и преимущества
Хранение шланга под передней крышкой
Шланг можно легко подвесить на передней крышке аппарата.
Эргономичность
Аппарат легко транспортируется. Когда ручка для переноски не требуется, она просто утапливается в корпус.
Easy Connect
Шланг высокого давления легко присоединить и отсоединить от пистолета высокого давления и минимойки
Интегрированное место для хранения принадлежностей
  • Струйные трубки всегда находятся под рукой, а после окончания работы их легко разместить на аппарате с экономией места.
Спецификации

Технические характеристики

Параметры электросети (В/Гц) 220 - 240 / 50 - 60
Давление (бар/МПа) макс. 110 / макс. 11
Производительность (л/ч) макс. 360
Производительность по площади (м²/ч) 20
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Потребляемая мощность (кВт) 1,4
Cоединительный кабель (м) 5
Цвет желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 3,74
Масса (с упаковкой) (кг) 4,8
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 180 x 219 x 389

Scope of supply

  • Пистолет: G 120 Q
  • 1-позиционная струйная трубка
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 4 м
  • Адаптер для садового шланга A3/4"

Оснащение

  • Разъем Quick Connect на корпусе аппарата
  • Система подачи чистящего средства: Система всасывания
  • Телескопическая ручка
  • Встроенный фильтр для воды
Аппарат высокого давления K 2 Compact

Области применения
  • Велосипеды
  • Садовый инвентарь
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.