Аппарат высокого давления K 7 с двигателем водяного охлаждения – оптимальное решение для частого применения и удаления сильных загрязнений с дорожек, стенок бассейнов, велосипедов или больших автомобилей.

Аппарат высокого давления K 7, оснащенный двигателем водяного охлаждения, рассчитан на частое применение и удаление сильных загрязнений с садовых дорожек, стенок плавательных бассейнов, велосипедов, кузовов автомобилей больших размеров и т. д. Его комплектация включает пистолет с практичным разъемом Quick Connect, шланг высокого давления очень большой длины (10 м), надежный водяной фильтр для защиты насоса, струйную трубку Vario Power и грязевую фрезу, формирующую вращающуюся точечную струю воды. Трубка Vario Power позволяет очень легко изменять давление для выполнения разных работ, а грязевая фреза гарантирует устранение даже самых стойких загрязнений. Прекрасным дополнением к аппарату является входящее в комплект поставки универсальное чистящее средство.

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления K 7: Высокая производительность
Высокая производительность
Новый мотор с водяным охлаждением порадует своей производительностью
Аппарат высокого давления K 7: Система Plug 'n' Clean
Система Plug 'n' Clean
Быстро, легко и удобно – благодаря системе Plug ’n’ Clean чистящее средство заменяется буквально одним движением руки.
Аппарат высокого давления K 7: Система Quick Connect
Система Quick Connect
Шланг высокого давления быстро и легко присоединяется к аппарату и отсоединяется от него, что экономит время и силы.
Удобное хранение на крюке
  • Кабель может храниться на крюке, который расположен непосредственно на мойке
Спецификации

Технические характеристики

Параметры электросети (В/Гц) 230 / 50
Давление (бар/МПа) 20 - до 160 / 2 - макс. 16
Производительность (л/ч) макс. 600
Производительность по площади (м²/ч) 60
Температура воды на входе (°C) макс. 60
Потребляемая мощность (кВт) 3
Cоединительный кабель (м) 5
Цвет желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 18,88
Масса (с упаковкой) (кг) 23,8
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 404 x 461 x 968

Scope of supply

  • Чистящее средство: Универсальное чистящее средство RM 626, 1 л
  • Пистолет: стандартный (Quick Connect)
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 10 м
  • Адаптер для садового шланга A3/4"

Оснащение

  • Струйная трубка Vario Power
  • Разъем Quick Connect на корпусе аппарата
  • Система подачи чистящего средства: Система Plug ’n’ Clean
  • Двигатель водяного охлаждения
  • Встроенный фильтр для воды
Области применения
  • Велосипеды
  • Садовый инвентарь
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Очистка площадей вокрог дома и сада
  • Мотоциклы и мотороллеры
  • Легковые автомобили малого класса
  • Наружные лестницы
  • Легковые автомобили среднего класса и универсалы
  • Каменные садовые ограды и каменные стены
  • Дома на колесах
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.