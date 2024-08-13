Аппарат высокого давления K 7
Аппарат высокого давления K 7 с двигателем водяного охлаждения – оптимальное решение для частого применения и удаления сильных загрязнений с дорожек, стенок бассейнов, велосипедов или больших автомобилей.
Аппарат высокого давления K 7, оснащенный двигателем водяного охлаждения, рассчитан на частое применение и удаление сильных загрязнений с садовых дорожек, стенок плавательных бассейнов, велосипедов, кузовов автомобилей больших размеров и т. д. Его комплектация включает пистолет с практичным разъемом Quick Connect, шланг высокого давления очень большой длины (10 м), надежный водяной фильтр для защиты насоса, струйную трубку Vario Power и грязевую фрезу, формирующую вращающуюся точечную струю воды. Трубка Vario Power позволяет очень легко изменять давление для выполнения разных работ, а грязевая фреза гарантирует устранение даже самых стойких загрязнений. Прекрасным дополнением к аппарату является входящее в комплект поставки универсальное чистящее средство.
Особенности и преимущества
Высокая производительностьНовый мотор с водяным охлаждением порадует своей производительностью
Система Plug 'n' CleanБыстро, легко и удобно – благодаря системе Plug ’n’ Clean чистящее средство заменяется буквально одним движением руки.
Система Quick ConnectШланг высокого давления быстро и легко присоединяется к аппарату и отсоединяется от него, что экономит время и силы.
Удобное хранение на крюке
- Кабель может храниться на крюке, который расположен непосредственно на мойке
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (В/Гц)
|230 / 50
|Давление (бар/МПа)
|20 - до 160 / 2 - макс. 16
|Производительность (л/ч)
|макс. 600
|Производительность по площади (м²/ч)
|60
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 60
|Потребляемая мощность (кВт)
|3
|Cоединительный кабель (м)
|5
|Цвет
|желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|18,88
|Масса (с упаковкой) (кг)
|23,8
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|404 x 461 x 968
Scope of supply
- Чистящее средство: Универсальное чистящее средство RM 626, 1 л
- Пистолет: стандартный (Quick Connect)
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 10 м
- Адаптер для садового шланга A3/4"
Оснащение
- Струйная трубка Vario Power
- Разъем Quick Connect на корпусе аппарата
- Система подачи чистящего средства: Система Plug ’n’ Clean
- Двигатель водяного охлаждения
- Встроенный фильтр для воды
Области применения
- Велосипеды
- Садовый инвентарь
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Очистка площадей вокрог дома и сада
- Мотоциклы и мотороллеры
- Легковые автомобили малого класса
- Наружные лестницы
- Легковые автомобили среднего класса и универсалы
- Каменные садовые ограды и каменные стены
- Дома на колесах
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.