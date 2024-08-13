Аппарат высокого давления K 7, оснащенный двигателем водяного охлаждения, рассчитан на частое применение и удаление сильных загрязнений с садовых дорожек, стенок плавательных бассейнов, велосипедов, кузовов автомобилей больших размеров и т. д. Его комплектация включает пистолет с практичным разъемом Quick Connect, шланг высокого давления очень большой длины (10 м), надежный водяной фильтр для защиты насоса, струйную трубку Vario Power и грязевую фрезу, формирующую вращающуюся точечную струю воды. Трубка Vario Power позволяет очень легко изменять давление для выполнения разных работ, а грязевая фреза гарантирует устранение даже самых стойких загрязнений. Прекрасным дополнением к аппарату является входящее в комплект поставки универсальное чистящее средство.