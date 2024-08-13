Фильтр для воды
Фильтр для воды защищает насос аппарата высокого давления от загрязненной воды.
Водяной фильтр защищает насос аппарата высокого давления от загрязненной воды. Использование водяного фильтра продлевает срок службы аппарата высокого давления. Фильтр для воды подходит для всех аппаратов высокого давления серии K2 - K7.
Особенности и преимущества
Защита помпы и рубашки охлаждения двигателя от попадания частиц грязи
- Увеличивает срок службы аппарата
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|антрацит
|Масса (кг)
|0,073
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,096
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|117 x 50 x 50
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
- Всасывание воды из цистерн, бочек и других емкостей