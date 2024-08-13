Аппарат высокого давления K 2 Universal Edition

Минимойка K 2 Universal Edition для периодического применения и простых загрязнений вокруг дома.

Будь то ступени, покрытые мхом, стены или грязный садовый инвентарь, мойка высокого давления K 2 Universal Edition с грязевой фрезой мгновенно справится с загрязнениями. Компактное устройство идеально подходит для любых загрязнений. Вращающаяся струя грязевой фрезы удаляет даже стойкую грязь. Благодаря небольшому весу и встроенной удобной ручке для переноски вы можете легко транспортировать K 2 Universal Edition туда, куда вам нужно. Система Quick Connect обеспечивает дополнительное удобство, так как ее быстрое соединение позволяет подсоединять и отсоединять шланг высокого давления длиной три метра от устройства и легко запускать пистолет. Все входящие в комплект аксессуары хранятся непосредственно на мойке. Это стало возможным благодаря удобным креплениям на устройстве. Даже кабель питания может быть аккуратно уложен во встроенный отсек для кабеля.

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления K 2 Universal Edition: Карман для кабеля
Кабель аккуратно укладывается в карман, предусмотренный на корпусе аппарата.
Аппарат высокого давления K 2 Universal Edition: Удобный аксессуар для хранения
Шланг высокого давления, струйная трубка и пистолет удобно размещаются на корпусе аппарата.
Аппарат высокого давления K 2 Universal Edition: Система Quick Connect
Система обеспечивает быстрое присоединение шланга высокого давления к аппарату и пистолету и его быстрое отсоединение.
Компактные размеры и легкий вес
  • Аппарат очень удобен для переноски и перевозки.
Спецификации

Технические характеристики

Параметры электросети (В/Гц) 220 - 240 / 50 - 60
Давление (бар/МПа) 110 / 11
Производительность (л/ч) макс. 360
Производительность по площади (м²/ч) 20
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Потребляемая мощность (кВт) 1,4
Цвет желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 3,77
Масса (с упаковкой) (кг) 4,541
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 182 x 280 x 390

Scope of supply

  • Пистолет: G 120 Q
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 3 м
  • Адаптер для садового шланга A3/4"

Оснащение

  • Встроенный фильтр для воды
Аппарат высокого давления K 2 Universal Edition
Области применения
  • Садовый инвентарь
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.