Аппарат высокого давления K 2 Universal Edition
Минимойка K 2 Universal Edition для периодического применения и простых загрязнений вокруг дома.
Будь то ступени, покрытые мхом, стены или грязный садовый инвентарь, мойка высокого давления K 2 Universal Edition с грязевой фрезой мгновенно справится с загрязнениями. Компактное устройство идеально подходит для любых загрязнений. Вращающаяся струя грязевой фрезы удаляет даже стойкую грязь. Благодаря небольшому весу и встроенной удобной ручке для переноски вы можете легко транспортировать K 2 Universal Edition туда, куда вам нужно. Система Quick Connect обеспечивает дополнительное удобство, так как ее быстрое соединение позволяет подсоединять и отсоединять шланг высокого давления длиной три метра от устройства и легко запускать пистолет. Все входящие в комплект аксессуары хранятся непосредственно на мойке. Это стало возможным благодаря удобным креплениям на устройстве. Даже кабель питания может быть аккуратно уложен во встроенный отсек для кабеля.
Особенности и преимущества
Карман для кабеляКабель аккуратно укладывается в карман, предусмотренный на корпусе аппарата.
Удобный аксессуар для храненияШланг высокого давления, струйная трубка и пистолет удобно размещаются на корпусе аппарата.
Система Quick ConnectСистема обеспечивает быстрое присоединение шланга высокого давления к аппарату и пистолету и его быстрое отсоединение.
Компактные размеры и легкий вес
- Аппарат очень удобен для переноски и перевозки.
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (В/Гц)
|220 - 240 / 50 - 60
|Давление (бар/МПа)
|110 / 11
|Производительность (л/ч)
|макс. 360
|Производительность по площади (м²/ч)
|20
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (кВт)
|1,4
|Цвет
|желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|3,77
|Масса (с упаковкой) (кг)
|4,541
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|182 x 280 x 390
Scope of supply
- Пистолет: G 120 Q
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 3 м
- Адаптер для садового шланга A3/4"
Оснащение
- Встроенный фильтр для воды
Видео
Области применения
- Садовый инвентарь
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.