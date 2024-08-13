Будь то ступени, покрытые мхом, стены или грязный садовый инвентарь, мойка высокого давления K 2 Universal Edition с грязевой фрезой мгновенно справится с загрязнениями. Компактное устройство идеально подходит для любых загрязнений. Вращающаяся струя грязевой фрезы удаляет даже стойкую грязь. Благодаря небольшому весу и встроенной удобной ручке для переноски вы можете легко транспортировать K 2 Universal Edition туда, куда вам нужно. Система Quick Connect обеспечивает дополнительное удобство, так как ее быстрое соединение позволяет подсоединять и отсоединять шланг высокого давления длиной три метра от устройства и легко запускать пистолет. Все входящие в комплект аксессуары хранятся непосредственно на мойке. Это стало возможным благодаря удобным креплениям на устройстве. Даже кабель питания может быть аккуратно уложен во встроенный отсек для кабеля.