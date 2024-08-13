Аппарат высокого давления K 5 Compact

С инновационной системой хранения шланга: аппарат высокого давления K 5 Compact удобен для транспортировки и хранения и идеален для удаления загрязнений средней степени при нечастом применении. Производительность по площади составляет 40 м²/ч.

Аппарат K 5 Compact соединяет в себе максимум удобства с высокой мощностью. Благодаря инновационной концепции хранения шланга высокого давления его можно просто намотать вокруг передней панели и закрепить резиновым ремешком для транспортировки. Благодаря компактным размерам аппарат легко перевозить и удобно хранить в любом месте - на полке гаража или в багажнике автомобиля. Две ручки для переноски, регулируемая по высоте телескопическая ручка и возможность использования аппарата как в горизонтальном, так и в вертикальном положении обеспечивают дополнительное удобство в работе. Аппарат также оснащен пистолетом высокого давления с системой Quick Connect, 8-метровым шлангом высокого давления, струйной трубкой Vario Power (VPS), грязевой фрезой и фильтром для воды. Аппарат высокого давления K 5 Compact с двигателем водяного охлаждения и производительностью по площади 40 м²/ч идеально подходит для регулярного использования и очистки загрязнений средней степени.

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления K 5 Compact: Концепция хранения шланга
Шланг легко наматывается и фиксируется эластичным ремнем.
Аппарат высокого давления K 5 Compact: Телескопическая ручка
Алюминиевая телескопическая ручка выдвигается для перемещения аппарата на колесах и задвигается для его хранения.
Аппарат высокого давления K 5 Compact: Интегрированное место для хранения принадлежностей
Удобное и аккуратное хранение принадлежностей.
Система всасывания чистящего средства
  • Практичная функция всасывания чистящего средства
Спецификации

Технические характеристики

Параметры электросети (В/Гц) 230 / 50
Давление (бар/МПа) 20 - макс. 145 / 2 - макс. 14,5
Производительность (л/ч) макс. 500
Производительность по площади (м²/ч) 40
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Потребляемая мощность (кВт) 2,1
Cоединительный кабель (м) 5
Цвет желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 12
Масса (с упаковкой) (кг) 15,165
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 354 x 308 x 520

Scope of supply

  • Пистолет: G 180 Q
  • Струйная трубка Vario Power
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 8 м
  • Адаптер для садового шланга A3/4"

Оснащение

  • Разъем Quick Connect на корпусе аппарата
  • Система подачи чистящего средства: всасывающая трубка
  • Телескопическая ручка
  • Двигатель водяного охлаждения
  • Встроенный фильтр для воды
  • Режим всасывания воды из открытых источников
Области применения
  • Велосипеды
  • Садовый инвентарь
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Очистка площадей вокрог дома и сада
  • Мотоциклы и мотороллеры
  • Легковые автомобили малого класса
  • Наружные лестницы
  • Легковые автомобили среднего класса и универсалы
  • Каменные садовые ограды и каменные стены
  • Дома на колесах
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.