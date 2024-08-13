Аппарат K 5 Compact соединяет в себе максимум удобства с высокой мощностью. Благодаря инновационной концепции хранения шланга высокого давления его можно просто намотать вокруг передней панели и закрепить резиновым ремешком для транспортировки. Благодаря компактным размерам аппарат легко перевозить и удобно хранить в любом месте - на полке гаража или в багажнике автомобиля. Две ручки для переноски, регулируемая по высоте телескопическая ручка и возможность использования аппарата как в горизонтальном, так и в вертикальном положении обеспечивают дополнительное удобство в работе. Аппарат также оснащен пистолетом высокого давления с системой Quick Connect, 8-метровым шлангом высокого давления, струйной трубкой Vario Power (VPS), грязевой фрезой и фильтром для воды. Аппарат высокого давления K 5 Compact с двигателем водяного охлаждения и производительностью по площади 40 м²/ч идеально подходит для регулярного использования и очистки загрязнений средней степени.