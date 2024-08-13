Аппарат высокого давления K 5 Compact
С инновационной системой хранения шланга: аппарат высокого давления K 5 Compact удобен для транспортировки и хранения и идеален для удаления загрязнений средней степени при нечастом применении. Производительность по площади составляет 40 м²/ч.
Аппарат K 5 Compact соединяет в себе максимум удобства с высокой мощностью. Благодаря инновационной концепции хранения шланга высокого давления его можно просто намотать вокруг передней панели и закрепить резиновым ремешком для транспортировки. Благодаря компактным размерам аппарат легко перевозить и удобно хранить в любом месте - на полке гаража или в багажнике автомобиля. Две ручки для переноски, регулируемая по высоте телескопическая ручка и возможность использования аппарата как в горизонтальном, так и в вертикальном положении обеспечивают дополнительное удобство в работе. Аппарат также оснащен пистолетом высокого давления с системой Quick Connect, 8-метровым шлангом высокого давления, струйной трубкой Vario Power (VPS), грязевой фрезой и фильтром для воды. Аппарат высокого давления K 5 Compact с двигателем водяного охлаждения и производительностью по площади 40 м²/ч идеально подходит для регулярного использования и очистки загрязнений средней степени.
Особенности и преимущества
Концепция хранения шлангаШланг легко наматывается и фиксируется эластичным ремнем.
Телескопическая ручкаАлюминиевая телескопическая ручка выдвигается для перемещения аппарата на колесах и задвигается для его хранения.
Интегрированное место для хранения принадлежностейУдобное и аккуратное хранение принадлежностей.
Система всасывания чистящего средства
- Практичная функция всасывания чистящего средства
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (В/Гц)
|230 / 50
|Давление (бар/МПа)
|20 - макс. 145 / 2 - макс. 14,5
|Производительность (л/ч)
|макс. 500
|Производительность по площади (м²/ч)
|40
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (кВт)
|2,1
|Cоединительный кабель (м)
|5
|Цвет
|желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|12
|Масса (с упаковкой) (кг)
|15,165
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|354 x 308 x 520
Scope of supply
- Пистолет: G 180 Q
- Струйная трубка Vario Power
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 8 м
- Адаптер для садового шланга A3/4"
Оснащение
- Разъем Quick Connect на корпусе аппарата
- Система подачи чистящего средства: всасывающая трубка
- Телескопическая ручка
- Двигатель водяного охлаждения
- Встроенный фильтр для воды
- Режим всасывания воды из открытых источников
Видео
Области применения
- Велосипеды
- Садовый инвентарь
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Очистка площадей вокрог дома и сада
- Мотоциклы и мотороллеры
- Легковые автомобили малого класса
- Наружные лестницы
- Легковые автомобили среднего класса и универсалы
- Каменные садовые ограды и каменные стены
- Дома на колесах
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.