Аппарат высокого давления K 5 WCM

Впечатляющая производительность: аппарат высокого давления K 5 WCM с мощным двигателем водяного охлаждения – оптимальное решение для очистки дорожек, террас и автомобилей.

Высокопроизводительный аппарат высокого давления K 5 WCM, оснащенный мощным и долговечным двигателем водяного охлаждения, способен быстро устранить любые загрязнения. Он укомплектован струйными трубками, позволяющими эффективно очищать любые объекты – садовые дорожки, террасы, автомобили и т. д. Трубка Vario Power предусматривает легкую регулировку давления для бережной очистки чувствительных поверхностей. В комплект поставки входят также грязевая фреза, формирующая вращающуюся точечную струю, и встроенный фильтр для воды, надежно защищающий насос от частиц грязи.

Особенности и преимущества
Встроенная всасывающая трубка для чистящего средства
  • Легкая и удобная работа с чистящими средствами.
  • Чистящие средства Kärcher (опция) улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей.
Удобство хранения
  • Шланг, струйные трубки, пистолет и кабель хранятся непосредственно на корпусе аппарата.
Шланг высокого давления PremiumFlex
  • Эластичный шланг обеспечивает максимальную гибкость и свободу движений.
  • Шланг легко сматывается и разматывается, не образуя при этом петель и узлов.
Система Quick Connect
  • Шланг высокого давления быстро и легко присоединяется к аппарату и отсоединяется от него, что экономит время и силы.
Спецификации

Технические характеристики

Параметры электросети (В/Гц) 230 / 50
Давление (бар/МПа) 20 - макс. 145 / 2 - макс. 14,5
Производительность (л/ч) макс. 500
Производительность по площади (м²/ч) 40
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Потребляемая мощность (кВт) 2,1
Cоединительный кабель (м) 5
Цвет желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 12,456
Масса (с упаковкой) (кг) 15,92
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 369 x 329 x 901

Scope of supply

  • Пистолет: G 180 Q
  • Струйная трубка Vario Power
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 8 м
  • Адаптер для садового шланга A3/4"

Оснащение

  • Система подачи чистящего средства: всасывающая трубка
  • Двигатель водяного охлаждения
  • Материал насоса: Алюминиевая
  • Встроенный фильтр для воды
  • Режим всасывания воды из открытых источников
Области применения
  • Каменные садовые ограды и каменные стены
  • Наружные лестницы
  • Очистка площадей вокрог дома и сада
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Садовый инвентарь
  • Легковые автомобили среднего класса и универсалы
  • Мотоциклы и мотороллеры
  • Велосипеды
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.