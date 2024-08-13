Аппарат высокого давления K 5 WCM
Впечатляющая производительность: аппарат высокого давления K 5 WCM с мощным двигателем водяного охлаждения – оптимальное решение для очистки дорожек, террас и автомобилей.
Высокопроизводительный аппарат высокого давления K 5 WCM, оснащенный мощным и долговечным двигателем водяного охлаждения, способен быстро устранить любые загрязнения. Он укомплектован струйными трубками, позволяющими эффективно очищать любые объекты – садовые дорожки, террасы, автомобили и т. д. Трубка Vario Power предусматривает легкую регулировку давления для бережной очистки чувствительных поверхностей. В комплект поставки входят также грязевая фреза, формирующая вращающуюся точечную струю, и встроенный фильтр для воды, надежно защищающий насос от частиц грязи.
Особенности и преимущества
Встроенная всасывающая трубка для чистящего средства
- Легкая и удобная работа с чистящими средствами.
- Чистящие средства Kärcher (опция) улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей.
Удобство хранения
- Шланг, струйные трубки, пистолет и кабель хранятся непосредственно на корпусе аппарата.
Шланг высокого давления PremiumFlex
- Эластичный шланг обеспечивает максимальную гибкость и свободу движений.
- Шланг легко сматывается и разматывается, не образуя при этом петель и узлов.
Система Quick Connect
- Шланг высокого давления быстро и легко присоединяется к аппарату и отсоединяется от него, что экономит время и силы.
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (В/Гц)
|230 / 50
|Давление (бар/МПа)
|20 - макс. 145 / 2 - макс. 14,5
|Производительность (л/ч)
|макс. 500
|Производительность по площади (м²/ч)
|40
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (кВт)
|2,1
|Cоединительный кабель (м)
|5
|Цвет
|желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|12,456
|Масса (с упаковкой) (кг)
|15,92
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|369 x 329 x 901
Scope of supply
- Пистолет: G 180 Q
- Струйная трубка Vario Power
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 8 м
- Адаптер для садового шланга A3/4"
Оснащение
- Система подачи чистящего средства: всасывающая трубка
- Двигатель водяного охлаждения
- Материал насоса: Алюминиевая
- Встроенный фильтр для воды
- Режим всасывания воды из открытых источников
Видео
Области применения
- Каменные садовые ограды и каменные стены
- Наружные лестницы
- Очистка площадей вокрог дома и сада
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Садовый инвентарь
- Легковые автомобили среднего класса и универсалы
- Мотоциклы и мотороллеры
- Велосипеды
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.