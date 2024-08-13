Накладка для чистки ковров
Позволяет легко и удобно освежать ковровые напольные покрытия.
Позволяет легко и удобно освежать ковровые напольные покрытия. Совместима с насадкой для пола EasyFix.
Особенности и преимущества
Подходит к насадке для пола EasyFix
- Удобное освежение ковровых напольных покрытий паром.
Легкое присоединение насадки для пола EasyFix к накладке для освежения ковров и ее легкое отсоединение
- Удобство в обращении, отсутствие наклонов.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,107
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,259
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|357 x 178 x 46
Области применения
- Ковровые напольные покрытия
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.