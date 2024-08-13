Накладка для чистки ковров

Позволяет легко и удобно освежать ковровые напольные покрытия.

Позволяет легко и удобно освежать ковровые напольные покрытия. Совместима с насадкой для пола EasyFix.

Особенности и преимущества
Подходит к насадке для пола EasyFix
  • Удобное освежение ковровых напольных покрытий паром.
Легкое присоединение насадки для пола EasyFix к накладке для освежения ковров и ее легкое отсоединение
  • Удобство в обращении, отсутствие наклонов.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 0,107
Масса (с упаковкой) (кг) 0,259
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 357 x 178 x 46
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Ковровые напольные покрытия
Оригинальные запасные части

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