Базовая станция, размещаемая на полу в любом подходящем месте, позволяет устойчиво устанавливать аккумуляторные пылесосы VC 6 Cordless ourFamily или VC 7 Cordless yourMax в любых версиях исполнения и хранить их с экономией места. Прикреплять станцию к стене не требуется. Наряду с самим пылесосом она предоставляет возможность хранить и принадлежности, благодаря чему они всегда находятся под рукой. Зарядное устройство для аккумулятора пылесоса также может быть закреплено на базовой станции. В таком случае при установке на нее пылесоса всегда автоматически производится заряд его аккумулятора. Для использования напольной базовой станции дополнительно требуется настенный держатель, входящий в комплект поставки моделей VC 6 Cordless ourFamily и VC 7 Cordless yourMax. Он устанавливается на базовой станции. В комплект поставки базовой станции этот держатель не входит.