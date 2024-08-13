Напольная базовая станция
Практичное решение для хранения аппарата и принадлежностей: устанавливаемая в любом удобном месте напольная базовая станция для всех моделей аккумуляторных пылесосов VC 6 Cordless ourFamily и VC 7 Cordless yourMax.
Базовая станция, размещаемая на полу в любом подходящем месте, позволяет устойчиво устанавливать аккумуляторные пылесосы VC 6 Cordless ourFamily или VC 7 Cordless yourMax в любых версиях исполнения и хранить их с экономией места. Прикреплять станцию к стене не требуется. Наряду с самим пылесосом она предоставляет возможность хранить и принадлежности, благодаря чему они всегда находятся под рукой. Зарядное устройство для аккумулятора пылесоса также может быть закреплено на базовой станции. В таком случае при установке на нее пылесоса всегда автоматически производится заряд его аккумулятора. Для использования напольной базовой станции дополнительно требуется настенный держатель, входящий в комплект поставки моделей VC 6 Cordless ourFamily и VC 7 Cordless yourMax. Он устанавливается на базовой станции. В комплект поставки базовой станции этот держатель не входит.
Особенности и преимущества
Функция заряда
- Зарядное устройство для аккумуляторного пылесоса может быть интегрировано в базовую станцию.
- Аккумулятор пылесоса автоматически заряжается при его нахождении на базовой станции.
- Обеспечивается постоянная готовность пылесоса к работе.
Оптимальное хранение аппарата и принадлежностей без прикрепления базовой станции к стене
- Удобное и надежное хранение с экономией места.
- Принадлежности для аккумуляторного пылесоса легко закрепляются на напольной базовой станции.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|2,9
|Масса (с упаковкой) (кг)
|4,45
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|324 x 303 x 938