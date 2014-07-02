Насадка для матрасов

Специальная насадка для тщательной очистки поверхностей матрасов и промежутков между ними.

Специальная насадка предназначена для тщательной очистки поверхностей матрасов, подушек и промежутков между ними. Удаляет большую часть пыли, скапливающейся на текстильных поверхностях и способной вызывать аллергию. Практичная щелевая насадка легко проникает даже в труднодоступные места и тщательно удаляет из них пыль и пылевых клещей.

Особенности и преимущества
Сопло повторяет форму матраса
  • Лучшее всасывание пыли с матрасов нежели чем у обычных насадок для матрасов
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 1
Номин. диаметр принадлежностей (мм) 35
Цвет черный
Масса (кг) 0,052
Масса (с упаковкой) (кг) 0,079
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 170 x 103 x 40
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Матрасы