Пылесос с аквафильтром DS 6 Premium Plus
Пылесос с инновационной технологией аквафильтра делает воздух в помещении свежим и на 99,95% чище. Аллергики могут вздохнуть спокойно.
Всем, кто заботится о чистоте и свежем воздухе в доме, Karcher рекомендует использовать пылесос с аквафильтром DS 6 Premium Plus, гарантирующий не только тщательную уборку, но и поддержание здорового микроклимата. В отличие от обычных пылесосов, в которых используются фильтр-мешки, аппарат DS 6 Premium Plus реализует высокоэффективную технологию водной фильтрации. Всасываемый воздух проходит через водяной фильтр, создающий вихревые водяные потоки высокой скорости, благодаря чему грязь эффективно поглощается и задерживается водой. Результат - свежий и невероятно чистый воздух. А для удобства поддержания чистоты, пылесос укомплектован щелевой насадкой и насадкой для мягкой мебели, а так же турбощеткой и переключаемой насадкой для сухой уборки
Особенности и преимущества
Многоступенчатая система фильтрации включает в себя инновационный аквафильтр, промежуточный фильтр и фильтр HEPA 13 (EN 1822: 1998).Аквафильтр задерживает 99,95% частиц пыли Чистый пол, чистый воздух! Идеальное решение для аллергиков.
Съемный водяной фильтрУдобство наполнения и очистки.
Удобство «парковки»На время перерывов в работе удлинительная трубка со шлангом и насадкой для пола быстро закрепляется на корпусе пылесоса. Хранение аппарата с экономией места.
Энергоэффективный электродвигатель
- В силе всасывания аппарат не уступает пылесосам мощностью 1400 Вт.
- Низкое энергопотребление.
Автоматическое сматывание кабеля
- Быстрое и удобное автоматическое сматывание кабеля нажатием кнопки.
Держатели для принадлежностей на корпусе
- Отсек для принадлежностей позволяет аккуратно уложить насадки и всегда иметь их под рукой.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип пылесоса
|Пылесос с аквафильтром
|Потребляемая мощность (Вт)
|650
|Водяной фильтр (л)
|2
|Радиус действия (м)
|11,2
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|7,5
|Масса (с упаковкой) (кг)
|11,8
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|535 x 289 x 345
Scope of supply
- Длина всасывающего шланга: 2.1 м
- Материал телескопической удлинительной трубки: Хромированный
- Переключаемая насадка для сухой уборки
- Щелевая насадка
- Насадка для мягкой мебели
- Тип фильтра HEPA: HEPA 13
- Пеногаситель «FoamStop»
- Турбонасадка
- Фильтр защиты электродвигателя
Оснащение
- Рукоятка с мягкой накладкой
- Удобство «парковки»
- Держатели для принадлежностей на корпусе
Области применения
- Твердые напольные покрытия
- Ковры
- Текстильные поверхности
- Узкие промежутки
- Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.