Всем, кто заботится о чистоте и свежем воздухе в доме, Karcher рекомендует использовать пылесос с аквафильтром DS 6 Premium Plus, гарантирующий не только тщательную уборку, но и поддержание здорового микроклимата. В отличие от обычных пылесосов, в которых используются фильтр-мешки, аппарат DS 6 Premium Plus реализует высокоэффективную технологию водной фильтрации. Всасываемый воздух проходит через водяной фильтр, создающий вихревые водяные потоки высокой скорости, благодаря чему грязь эффективно поглощается и задерживается водой. Результат - свежий и невероятно чистый воздух. А для удобства поддержания чистоты, пылесос укомплектован щелевой насадкой и насадкой для мягкой мебели, а так же турбощеткой и переключаемой насадкой для сухой уборки