Пылесос с аквафильтром DS 6 Premium Plus

Пылесос с инновационной технологией аквафильтра делает воздух в помещении свежим и на 99,95% чище. Аллергики могут вздохнуть спокойно.

Всем, кто заботится о чистоте и свежем воздухе в доме, Karcher рекомендует использовать пылесос с аквафильтром DS 6 Premium Plus, гарантирующий не только тщательную уборку, но и поддержание здорового микроклимата. В отличие от обычных пылесосов, в которых используются фильтр-мешки, аппарат DS 6 Premium Plus реализует высокоэффективную технологию водной фильтрации. Всасываемый воздух проходит через водяной фильтр, создающий вихревые водяные потоки высокой скорости, благодаря чему грязь эффективно поглощается и задерживается водой. Результат - свежий и невероятно чистый воздух. А для удобства поддержания чистоты, пылесос укомплектован щелевой насадкой и насадкой для мягкой мебели, а так же турбощеткой и переключаемой насадкой для сухой уборки

Особенности и преимущества
Пылесос с аквафильтром DS 6 Premium Plus: Многоступенчатая система фильтрации включает в себя инновационный аквафильтр, промежуточный фильтр и фильтр HEPA 13 (EN 1822: 1998).
Многоступенчатая система фильтрации включает в себя инновационный аквафильтр, промежуточный фильтр и фильтр HEPA 13 (EN 1822: 1998).
Аквафильтр задерживает 99,95% частиц пыли Чистый пол, чистый воздух! Идеальное решение для аллергиков.
Пылесос с аквафильтром DS 6 Premium Plus: Съемный водяной фильтр
Съемный водяной фильтр
Удобство наполнения и очистки.
Пылесос с аквафильтром DS 6 Premium Plus: Удобство «парковки»
Удобство «парковки»
На время перерывов в работе удлинительная трубка со шлангом и насадкой для пола быстро закрепляется на корпусе пылесоса. Хранение аппарата с экономией места.
Энергоэффективный электродвигатель
  • В силе всасывания аппарат не уступает пылесосам мощностью 1400 Вт.
  • Низкое энергопотребление.
Автоматическое сматывание кабеля
  • Быстрое и удобное автоматическое сматывание кабеля нажатием кнопки.
Держатели для принадлежностей на корпусе
  • Отсек для принадлежностей позволяет аккуратно уложить насадки и всегда иметь их под рукой.
Спецификации

Технические характеристики

Тип пылесоса Пылесос с аквафильтром
Потребляемая мощность (Вт) 650
Водяной фильтр (л) 2
Радиус действия (м) 11,2
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Масса (без принадлежностей) (кг) 7,5
Масса (с упаковкой) (кг) 11,8
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 535 x 289 x 345

Scope of supply

  • Длина всасывающего шланга: 2.1 м
  • Материал телескопической удлинительной трубки: Хромированный
  • Переключаемая насадка для сухой уборки
  • Щелевая насадка
  • Насадка для мягкой мебели
  • Тип фильтра HEPA: HEPA 13
  • Пеногаситель «FoamStop»
  • Турбонасадка
  • Фильтр защиты электродвигателя

Оснащение

  • Рукоятка с мягкой накладкой
  • Удобство «парковки»
  • Держатели для принадлежностей на корпусе
Пылесос с аквафильтром DS 6 Premium Plus
Пылесос с аквафильтром DS 6 Premium Plus
Пылесос с аквафильтром DS 6 Premium Plus
Области применения
  • Твердые напольные покрытия
  • Ковры
  • Текстильные поверхности
  • Узкие промежутки
  • Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.