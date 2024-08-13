Насадка для пола EasyFix в комплекте
Насадка для пола EasyFix в комплекте с салфеткой.
Комплект включает насадку для пола EasyFix с удобной системой крепления салфетки застежкой-липучкой, обеспечивающей замену салфеток без контакта с грязью, и подходящую микроволоконную салфетку для пола.
Особенности и преимущества
Удобная система застежки-липучки
- Легкая установка салфетки для пола путем прижима к насадке EasyFix.
- При чистке пола ткань не проскальзывает
Лента на салфетке для чистки пола
- При замене салфетки отсутствует контакт с грязью: просто надавить на специальный язычок на салфетке и потянуть за рукоятку
Инновационная пластичная технология подошвы насадки
- Благодаря пластичной насадке пар распределяется равномерно по поверхности насадки и салфетки
Гибкое соединения сопла
- Эргономичная и эффективная очистка несмотря на рост потребителя
- Идеально подходит для уборки под мебелью
Салфетка для чистки пола покрывает все стороны насадки для пола
- Очистка углов, кромок и других труднодоступных мест.
Высококачественная микрофибра
- Высокий уровень удаления и сбора грязи для наилучших результатов очистки всех типов твердых полов
- Возможность машинной стирки при температуре до 60 °C. Не использовать кондиционер для белья.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,24
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,409
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|314 x 177 x 97
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
- Твердые напольные покрытия
- Кафель