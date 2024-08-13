Благодаря очень мягкому ролику, которым оснащена насадка для твердых напольных покрытий, она позволяет бережно и тщательно очищать такие чувствительные материалы, как паркет, ламинат, пробка, ПВХ, линолеум и керамическая плитка. Эта насадка, легко скользящая по поверхности пола, была разработана в качестве опции для пылесосов VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily и VC 7 Cordless yourMax. Еще одним ее преимуществом является шарнирное крепление, обеспечивающее высокую маневренность и возможность легкой очистки пола под мебелью. Очень практичным решением являются и установленные на ней светодиоды, улучшающие видимость загрязнений и, как следствие, качество уборки.