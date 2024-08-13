Насадка для ухода за текстилем

Насадка для освежения одежды и других текстильных изделий, а также для устранения запахов. С приспособлением для удаления ворсинок.

Практичная насадка для ухода за текстилем позволяет освежать одежду и другие текстильные изделия, а также устранять запахи. С ее помощью можно удобно обрабатывать одежду на вешалках. Насадка снабжена приспособлением для удаления с текстильных изделий ворсинок.

Особенности и преимущества
Приспособление для удаления ворсинок
  • Легкое удаление скатавшейся ткани и волос с поверхности
Постоянная и ровная подача пара на всю ширину насадки
  • Оптимально для текстильных поверхностей
  • Оптимальное освежение текстильных изделий
Удобная форма
  • Легкая обработка рукавов
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 0,05
Масса (с упаковкой) (кг) 0,145
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 340 x 43 x 39
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Освежение одежды и других текстильных изделий
  • Одежда, допускающая глажку
  • Внутренние помещения
  • Сухой мусор