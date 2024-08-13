Практичная насадка для ухода за текстилем позволяет освежать одежду и другие текстильные изделия, а также устранять запахи. С ее помощью можно удобно обрабатывать одежду на вешалках. Насадка снабжена приспособлением для удаления с текстильных изделий ворсинок.