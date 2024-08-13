Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 40, ширина 360 мм

Для влажной и сухой уборки (удаления мелкой пыли, крупного мусора или жидкостей): пластмассовая насадка для пола рабочей шириной 360 мм и номинальным диаметром DN 40. Снабжена роликами, а также щеточными и резиновыми полосками.

Для удаления мелкой пыли, крупного мусора или жидкостей пылесосами влажной и сухой уборки Kärcher: насадка для влажной и сухой уборки пола (DN 40) шириной 360 мм из прочного пластика, снабженная боковыми роликами.

Спецификации

Технические характеристики

Номин. диаметр принадлежностей ( ) DN 40
Количество (шт.) 1
Ширина (мм) 360
Цвет серый
Масса (кг) 0,387
Масса (с упаковкой) (кг) 0,458
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 370 x 190 x 75

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