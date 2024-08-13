Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 40, ширина 360 мм
Для влажной и сухой уборки (удаления мелкой пыли, крупного мусора или жидкостей): пластмассовая насадка для пола рабочей шириной 360 мм и номинальным диаметром DN 40. Снабжена роликами, а также щеточными и резиновыми полосками.
Для удаления мелкой пыли, крупного мусора или жидкостей пылесосами влажной и сухой уборки Kärcher: насадка для влажной и сухой уборки пола (DN 40) шириной 360 мм из прочного пластика, снабженная боковыми роликами.
Спецификации
Технические характеристики
|Номин. диаметр принадлежностей ( )
|DN 40
|Количество (шт.)
|1
|Ширина (мм)
|360
|Цвет
|серый
|Масса (кг)
|0,387
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,458
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|370 x 190 x 75
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Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
- Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 10 м, маслостойкий, с конусом и байонетным разъемом 1.0
- Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 10 м, с защелкой 1.0 и байонетным разъемом 1.0
- Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 10 м, с конусом и байонетным разъемом 1.0
- Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 10 м, электропроводный, с защелкой 1.0 и байонетным разъемом 1.0
- Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 10 м, электропроводный, с конусом и байонетным разъемом 1.0
- Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 16 м, с защелкой 1.0 и байонетным разъемом 1.0
- Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 2,5 м, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0
- Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 2,5 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0
- Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, маслостойкий, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0
- Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, маслостойкий, с конусом и байонетным разъемом 1.0
- Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, с защелкой 1.0 и байонетным разъемом 1.0
- Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0
- Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, с конусом и байонетным разъемом 1.0
- Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, электропроводный, с защелкой 1.0 и байонетным разъемом 1.0
- Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0
- Всасывающий шланг с коленом для NT, DN 40, длина 4 м, с защелкой 1.0 и байонетным разъемом 1.0
- Всасывающий шланг с коленом и модулем PFC, для NT, DN 40, длина 4 м, электропроводный, с защелкой 1.0 и байонетным разъемом 1.0
- Всасывающий шланг с муфтой DN 40 для NT, DN 40, длина 16 м, с защелкой 1.0 и байонетным разъемом 1.0