Уход за газоном требует регулярного скашивания травы, хороший результат которого возможен только при использовании подходящего ножа. Нож 33-сантиметровой ширины для газонокосилки LMO 18-33 Battery позволяет выдерживать необходимую высоту среза на любых участках сада. Этот высококачественный стальной нож заточен настолько остро, что не оставляет за собой никаких выступающих стеблей или неровностей, благодаря чему аккумуляторная газонокосилка гарантирует исключительно гладкую поверхность газона. При этом замена затупившегося ножа, закрепленного лишь одним винтом, производится очень легко: лишь пара минут, и можно продолжить работу, вновь наслаждаясь бодрящим запахом свежескошенной травы.