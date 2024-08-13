Нож для LMO 18-33 Battery
Нож из высококачественной стали рабочей шириной 33 см, быстро и легко устанавливаемый в газонокосилку LMO 18-33 Battery, обеспечивает аккуратное срезание травы.
Уход за газоном требует регулярного скашивания травы, хороший результат которого возможен только при использовании подходящего ножа. Нож 33-сантиметровой ширины для газонокосилки LMO 18-33 Battery позволяет выдерживать необходимую высоту среза на любых участках сада. Этот высококачественный стальной нож заточен настолько остро, что не оставляет за собой никаких выступающих стеблей или неровностей, благодаря чему аккумуляторная газонокосилка гарантирует исключительно гладкую поверхность газона. При этом замена затупившегося ножа, закрепленного лишь одним винтом, производится очень легко: лишь пара минут, и можно продолжить работу, вновь наслаждаясь бодрящим запахом свежескошенной травы.
Особенности и преимущества
Острозаточенный стальной нож
- Применение высококачественной стали гарантирует чистый, ровный срез травы.
Простота замены ножа
- Для замены ножа достаточно выкрутить один винт.
Эффективная форма
- Продуманная геометрическая форма ножа обеспечивает сбор всей скошенной травы в травосборник.
Оптимально подобранные принадлежности
- Нож идеально подходит к аккумуляторной газонокосилке LMO 18-33 Battery.
Спецификации
Технические характеристики
|Рабочая ширина (см)
|33
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,23
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,286
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|330 x 55 x 11
Области применения
- Газон