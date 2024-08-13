Одноразовые салфетки SC EasyFix
15 салфеток однократного применения к насадке для пола EasyFix, обеспечивающие быструю и гигиеничную очистку твердых напольных покрытий. Легко фиксируются на насадке при помощи крепления-липучки.
Комплект одноразовых салфеток EasyFix, предназначенных для установки на насадке для пола EasyFix, включает 15 инновационных салфеток из высококачественного материала, хорошо впитывающего влагу. Он позволяет всегда иметь под рукой чистую салфетку для быстрой и гигиеничной очистки пароочистителем любых твердых напольных покрытий, включая их угловые и краевые участки. Благодаря креплению липучкой одноразовая салфетка очень легко и быстро присоединяется к насадке для пола EasyFix – достаточно просто прижать насадку к стороне салфетки, снабженной желтыми полосками. По окончании уборки салфетка просто выбрасывается в мусорное ведро, благодаря чему исключается необходимость в стирке загрязненных салфеток.
Особенности и преимущества
Постоянное наличие чистых салфеток
- Гарантирует превосходный результат уборки.
Удобная и гигиеничная уборка без стирки салфеток
- Применение одноразовых салфеток экономит время и силы благодаря отказу от стирки.
Удобная система застежки-липучки
- Быстрое и простое закрепление салфетки благодаря желтым фиксирующим полоскам.
- При чистке пола ткань не проскальзывает
Выступ концов одноразовой салфетки со всех сторон насадки для пола
- Очистка углов, кромок и других труднодоступных мест.
Высококачественный материал с превосходной впитывающей способностью
- Высокий уровень удаления и сбора грязи для наилучших результатов очистки всех типов твердых полов
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|белый
|Масса (кг)
|0,127
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,24
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|340 x 118 x 3
Области применения
- Твердые напольные покрытия
- Кафель