Комплект одноразовых салфеток EasyFix, предназначенных для установки на насадке для пола EasyFix, включает 15 инновационных салфеток из высококачественного материала, хорошо впитывающего влагу. Он позволяет всегда иметь под рукой чистую салфетку для быстрой и гигиеничной очистки пароочистителем любых твердых напольных покрытий, включая их угловые и краевые участки. Благодаря креплению липучкой одноразовая салфетка очень легко и быстро присоединяется к насадке для пола EasyFix – достаточно просто прижать насадку к стороне салфетки, снабженной желтыми полосками. По окончании уборки салфетка просто выбрасывается в мусорное ведро, благодаря чему исключается необходимость в стирке загрязненных салфеток.