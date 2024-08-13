Утюг имеет дизайн в привлекательных тонах черного и желтого цветов. Подошва выполнена из нержавеющей стали, что дает легкое скольжение. Утюг сочетается с паропылесосами Керхер. при одинаковых усилиях паровой утюг позволяет скоратить время глажки и улучшить рельтат в сравнении с обычным утюгом.