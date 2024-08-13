Паровой утюг I 6006 для паропылесоса

Высококачественный паровой утюг в привлекательном дизайне. Удобная, подошва из нержавеющей стали легко скользит. Подходит для паропылесосов Керхер.

Утюг имеет дизайн в привлекательных тонах черного и желтого цветов. Подошва выполнена из нержавеющей стали, что дает легкое скольжение. Утюг сочетается с паропылесосами Керхер. при одинаковых усилиях паровой утюг позволяет скоратить время глажки и улучшить рельтат в сравнении с обычным утюгом.

Особенности и преимущества
Отверстия для выхода пара распределены по всей поверхности подошвы утюга
  • Равномерный выход пара по всей поверхности.
Регулируемый уровень постоянной подачи пара
  • Постоянная подача пара позволяет с легкостью шладить большие текстильные изделия.
Подошва утюга из нержавеющей стали
  • Легкое скольжение подошвы утюга.
Равномерная подача пара
  • Ускорение утюжки белья на 50 %.
Паровой удар
  • Для целенаправленной отдачи пара.
Регулирование температурного режима
  • Можно использовать с различными типами ткани.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет желтый
Масса (кг) 1,596
Масса (с упаковкой) (кг) 1,874
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 259 x 121 x 125
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Одежда, допускающая глажку