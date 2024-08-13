Пильная шина для CNS 18-30
Прекрасно подходит к аккумуляторной цепной пиле Kärcher CNS 18-30: легко заменяемая пильная шина, обеспечивающая оптимальные результаты распиловки.
Использование этой пильной шины, идеально подходящей к аккумуляторной цепной пиле CNS 18-30 Battery, предоставляет многочисленные преимущества. Шина легко и быстро заменяется, отличается высокой прочностью и долгим сроком службы. Шина с соответствующей цепью обеспечивает хороший контроль над инструментом и максимальную безопасность благодаря малому эффекту отброса пилы, а также оптимальную производительность при выполнении самых разнообразных работ. Шина для CNS 18-30 – превосходный выбор для тех, кто использует мощную и надежную цепную пилу Kärcher для выполнения садовых работ.
Особенности и преимущества
Высококачественная шина для цепной пилы
- Для оптимальной распиловки.
Замена пильного полотна без применения инструментов
- Быстрая и легкая замена пильного полотна без использования специального инструмента.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,337
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|353,3 x 51,4
Области применения
- Деревья
- Сучья
- Дрова