Пистолет G 145 Q

Пистолет со светодиодным дисплеем, отображающим включенные ступени давления или режим подачи чистящего средства, и разъемом Quick Connect. Для аппаратов высокого давления Kärcher классов K 4 – K 5 серий Power Control и Full Control.

Этот пистолет обеспечивает пользователю более эффективный контроль в процессе уборки. Он оснащен светодиодным дисплеем, на котором отображаются задаваемые ступени давления или режим нанесения чистящего средства, и быстродействующим разъемом Quick Connect. Выбор ступеней давления SOFT, MEDIUM и HARD или включение подачи чистящего средства производятся поворотом струйной трубки Vario Power. Светодиодный дисплей обеспечивает надежное считывание информации при любых погодных условиях. Пистолет подходит к любым аппаратам высокого давления Kärcher классов K 4 – K 5 серий Power Control и Full Control.

Особенности и преимущества
Запасной пистолет для аппаратов высокого давления Kärcher классов K 4 – K 5 серий Power Control и Full Control
  • Для быстрой замены струйных трубок
LED индикаторы для удобства отслеживания режимов работы
  • Для быстрого и правильного выбора уровня давления для очищаемой поверхности.
Адаптер Quick Connect
  • Система быстрого соединения для легкого соединения пистолета и шланга высокого давления.
Байонетное соединение
  • Позволяет подключать все аксессуары Керхер
Использование чистящего средства с помощью подачи под низким давлением
  • Удобное применение чистящего средства
Предохранитель
  • Блокировка от случайного нажатия
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 0,594
Масса (с упаковкой) (кг) 0,791
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 552 x 43 x 223

