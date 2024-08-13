Пистолет G 145 Q
Пистолет со светодиодным дисплеем, отображающим включенные ступени давления или режим подачи чистящего средства, и разъемом Quick Connect. Для аппаратов высокого давления Kärcher классов K 4 – K 5 серий Power Control и Full Control.
Этот пистолет обеспечивает пользователю более эффективный контроль в процессе уборки. Он оснащен светодиодным дисплеем, на котором отображаются задаваемые ступени давления или режим нанесения чистящего средства, и быстродействующим разъемом Quick Connect. Выбор ступеней давления SOFT, MEDIUM и HARD или включение подачи чистящего средства производятся поворотом струйной трубки Vario Power. Светодиодный дисплей обеспечивает надежное считывание информации при любых погодных условиях. Пистолет подходит к любым аппаратам высокого давления Kärcher классов K 4 – K 5 серий Power Control и Full Control.
Особенности и преимущества
Запасной пистолет для аппаратов высокого давления Kärcher классов K 4 – K 5 серий Power Control и Full Control
- Для быстрой замены струйных трубок
LED индикаторы для удобства отслеживания режимов работы
- Для быстрого и правильного выбора уровня давления для очищаемой поверхности.
Адаптер Quick Connect
- Система быстрого соединения для легкого соединения пистолета и шланга высокого давления.
Байонетное соединение
- Позволяет подключать все аксессуары Керхер
Использование чистящего средства с помощью подачи под низким давлением
- Удобное применение чистящего средства
Предохранитель
- Блокировка от случайного нажатия
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,594
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,791
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|552 x 43 x 223
Видео