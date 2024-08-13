Шланг высокого давления H 10 Q с разъемами Quick Connect для аппаратов с барабаном

Запасной шланг с разъемами Quick Connect для быстрой установки. Для любых аппаратов Kärcher классов K 4 – K 7 с барабаном для шланга (начиная с 2009 г. выпуска). Шланг высокого давления длиной 10 м рассчитан на температуру до 60 °C и давление до 180 бар.