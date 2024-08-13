Стяжка к насадке для мойки окон
Резиновая стяжка к насадке для мойки окон пароочистителем.
Резиновая стяжка, устанавливаемая в предназначенную для эксплуатации с пароочистителем насадку для мойки окон, допускает замену в целях многолетнего использования этой насадки с превосходными результатами.
Особенности и преимущества
Резиновая стяжка
- Для замены изношенной или старой стяжки
- Уборка без разводов
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|серый
|Масса (кг)
|0,02
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|257 x 21 x 9
Области применения
- Окна и стеклянные поверхности
- Зеркала