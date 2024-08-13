Стяжка к насадке для мойки окон

Резиновая стяжка к насадке для мойки окон пароочистителем.

Резиновая стяжка, устанавливаемая в предназначенную для эксплуатации с пароочистителем насадку для мойки окон, допускает замену в целях многолетнего использования этой насадки с превосходными результатами.

Особенности и преимущества
Резиновая стяжка
  • Для замены изношенной или старой стяжки
  • Уборка без разводов
Спецификации

Технические характеристики

Цвет серый
Масса (кг) 0,02
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 257 x 21 x 9
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Окна и стеклянные поверхности
  • Зеркала