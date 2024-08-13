Удлинительный шланг для пароочистителя SC 1
С удлинительным шлангом пользоваться пароочситителем станет удобнее.
Удлинительный шланг позволит очищать труднодоступные места в квартире. Шланг подойдет для испольования с пароочистителем SC 1 - уборка с паровым шлангом станет удобнее. Также к этому удлинительному шлангу можно подключать любые аксессуары для пароочистителей.
Особенности и преимущества
Совместим со всеми аксессуарами
- Подключени аксессуаров таких как ручная насадка, круглые щетки, мощное сопло и др.
Гибкий паровой шланг для уборки
- Легкая очистка труднодоступных мест
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,245
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,378
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|375 x 51 x 220
Области применения
- Рабочие поверхности на кухне
- Сливы
- Раковины
- Сантехническая арматура
- Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
- Ванная
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.