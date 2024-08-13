Удлинительный шланг позволит очищать труднодоступные места в квартире. Шланг подойдет для испольования с пароочистителем SC 1 - уборка с паровым шлангом станет удобнее. Также к этому удлинительному шлангу можно подключать любые аксессуары для пароочистителей.