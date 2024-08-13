Удлинительный шланг для пароочистителя SC 1

С удлинительным шлангом пользоваться пароочситителем станет удобнее.

Удлинительный шланг позволит очищать труднодоступные места в квартире. Шланг подойдет для испольования с пароочистителем SC 1 - уборка с паровым шлангом станет удобнее. Также к этому удлинительному шлангу можно подключать любые аксессуары для пароочистителей.

Особенности и преимущества
Совместим со всеми аксессуарами
  • Подключени аксессуаров таких как ручная насадка, круглые щетки, мощное сопло и др.
Гибкий паровой шланг для уборки
  • Легкая очистка труднодоступных мест
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 0,245
Масса (с упаковкой) (кг) 0,378
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 375 x 51 x 220
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Рабочие поверхности на кухне
  • Сливы
  • Раковины
  • Сантехническая арматура
  • Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
  • Ванная
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.