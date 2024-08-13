Universal floor cloth set EasyFix

Универсальные салфетки для пола, изготовленные из высококачественного тончайшего волокна, прекрасно подходят для удаления стойких загрязнений при помощи пароочистителя. Благодаря креплению липучкой салфетки заменяются без контакта с грязью.

Комплект салфеток для пола EasyFix включает 2 износостойкие и хорошо впитывающие влагу салфетки из высококачественного тончайшего волокна, устанавливаемые на насадку для пола EasyFix. Текстильный материал со специальной петельчатой структурой прекрасно поглощает загрязнения. Его высокая паропроницаемость гарантирует превосходные результаты уборки, в т. ч. быструю и тщательную очистку участков пола в углах и около стен. Салфетки легко и быстро прикрепляются к насадке пароочистителя липучкой: достаточно просто прижать насадку для пола EasyFix к салфетке. Во время работы салфетка надежно удерживается на насадке, а после уборки легко снимается без контакта с грязью: надо лишь наступить на ее язычок и приподнять насадку.

Особенности и преимущества
Universal floor cloth set EasyFix: Высококачественное микроволокно
Высококачественное микроволокно
Специальная петельчатая структура салфетки обеспечивает хорошее поглощение загрязнений и тщательную очистку любых влагостойких твердых поверхностей. Возможность машинной стирки при температуре до 60 °C. Не использовать кондиционер для белья.
Universal floor cloth set EasyFix: Удобная система застежки-липучки
Удобная система застежки-липучки
Салфетка для чистки пола легко прикрепляется к насадке с помощью нажатия на нее При чистке пола ткань не проскальзывает
Universal floor cloth set EasyFix: Лента на салфетке для чистки пола
Лента на салфетке для чистки пола
При замене салфетки отсутствует контакт с грязью: просто надавить на специальный язычок на салфетке и потянуть за рукоятку Место применения (например, кухня или ванная) можно отметить на язычке салфетки.
Салфетка для чистки пола покрывает все стороны насадки для пола
  • Очистка углов, кромок и других труднодоступных мест.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет белый
Масса (кг) 0,075
Масса (с упаковкой) (кг) 0,114
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 345 x 115 x 10
Области применения
  • Защищенные твердые напольные покрытия
  • Твердые напольные покрытия
  • Кафель